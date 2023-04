Vlhová aj Shiffrinová pôjdu na Slovensku slalom aj obrovský slalom, do Jasnej sa vracia Svetový pohár (video)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien sa vráti na Slovensko už v sezóne 2023/2024. Stredisko Jasná bude v januári 2024 hostiť najlepšie lyžiarky na svete vrátane elitnej Slovenky Petry Vlhovej či Američanky Mikaely Shiffrinovej. V minulosti v ére samostatnosti sa preteky SP konali v Jasnej aj v rokoch 2016 a 2021. Rovnako ako vtedy, aj teraz sa v nízkotatranskom stredisku uskutočnia súťaže v slalome a obrovskom slalome.

„FIS rozhodla a zaradila Jasnú do svojho kalendára, takže 20. a 21. januára 2024 sa vidíme na pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Budeme sa tešiť, aby budúca sezóna vyšla Petre Vlhovej lepšie ako tá minulá, my pre to urobíme naozaj všetko. Už dnes všetkých pozývam na preteky SP do Jasnej v budúcom roku 2024,“ uviedol vo videu na sociálnych sieťach finančník Igor Rattaj, predseda predstavenstva TMR a.s.

Uvedená spoločnosť je prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb na Slovensku, v Česku, Poľsku a Rakúsku.

V marci 2021 v Jasnej triumfovala v slalome Shiffrinová pred Vlhovou a Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, v obrovskom slalome zvíťazila Vlhová pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou a Shiffrinovou. Slalom v marci 2016 na rovnako mieste ovládla Shiffrinová pred Holdenerovou a Slovenkou Veronikou Zuzulovou, v obrovskom slalome sa z triumfu tešila Rakúšanka Eva-Maria Bremová.