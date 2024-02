Vlažné rozhodnutia súdov tyranov nezastavia

V stredu 21. februára bude zasadať Krajský súd v Banskej Bystrici v prípade zatúlaných psov v blízkosti lyžiarskeho strediska Polomka Bučník v okrese Brezno.

Ešte v roku 2020 boli dvaja nemeckí ovčiaci krutým spôsobom zastrelení zo vzdialenosti jeden meter priamo medzi oči poľovníkmi, obžalovanými Štefanom M. a Jaroslavom H. Navyše už mŕtvym psom následne zviazali labky, špagátom ich telá pripevnili o guľu auta a ťahali do lesa niekoľko metrov. V lese ich hodili do rokliny a zahádzali lístím. Okresný súd v Brezne rozhodol o ich vine – podmienečný trest na 1 rok a 200 eur peňažný trest. Udelené tresty sú však skôr výsmechom všetkým, ktorí sa roky snažia bojovať za lepšie podmienky pre zvieratá. Arogancia poľovníkov, nedostatočné tresty, tolerancia agresie voči zvieratám – to je ochrana zvierat v slovenskej praxi.

Rozhodnutie Okresného súdu v máji 2023 potvrdil dlhodobý problém v slovenskom súdnictve, a síce zdržanlivosť v prijímaní vyšších trestov za kruté usmrtenie zvierat.

Foto: Zvierací ombudsman

„Nízky peňažný trest a podmienečný trest nepôsobia pre páchateľov týchto trestných činov v žiadnom prípade preventívne. Rozhodnutie súdu vysiela jednoznačný signál, že tyrani môžu pokračovať v týraní zvierat, lebo sa im nič nestane a poškodení majitelia musia ďalej znášať agresiu tyranov a akceptovať nespravodlivosť,” konštatuje iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorá patrí medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou, a vďaka ktorej sa podarilo presadiť aj vyššie tresty.

Vyššie tresty za kruté zaobchádzanie so zvieratami síce v platnosti sú, no súdy sú v ich udeľovaní veľmi opatrné. Výnimkou je verejne známy prípad z Chminianskych Jakubovian v okrese Prešov, kedy páchateľ usmrtil opakovanými údermi do hlavy silnej intenzity tupým predmetom päť psov, ktoré následne rozporcoval, pravdepodobne na konzumáciu. Páchateľ dostal nepodmienečný trest na 1,5 roka vo väzení.

Foto: Zvierací ombudsman

Kým v okolitých štátoch sú „tvrdé tresty” bežnou praxou, slovenské súdy akoby potichu akceptovali agresiu voči zvieratám. Vlažné rozhodnutia však nikdy žiadneho tyrana nezastavia.

Prípad usmrtenia dvoch psov je kľúčový v tom, že kruto konali poľovníci, ktorí majú zákonom osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie a zvieratá a o svojich povinnostiach vedia. Práve oni by mali pôsobiť vo vzťahu k verejnosti edukatívne a byť pre všetkých vzorom v ochrane. Tí sa voči rozsudku Okresného súdu dokonca s aroganciou odvolali. Môžu tak poľovníci pokračovať v zneužívaní svojich právomocí, lebo sa im nič nestane?

„Naša obava je o to silnejšia práve v súvislosti s nedávnym prijatím novely trestného zákona i posledných znepokojujúcich rozhodnutí Ministerstva životného prostredia týkajúcich sa ochrany túlavých a týraných zvierat (napríklad zrušenie Zelenej linky),” vyjadruje obavy iniciatíva.

Foto: Zvierací ombudsman

Iniciatíva Zvierací ombudsman podala minulý rok pripomienku k návrhu zákona o poľovníctve. Návrh počíta so zákazom strieľania psov a mačiek v poľovnom revíri. Mačka a pes sú spoločenské zvieratá, ktoré nie je možné bezdôvodne usmrtiť. Ak aj existuje dôvod (napr. smrteľná zrážka s autom) musí byť usmrtenie bezbolestné a vykonané iba veterinárom, ktorý pozná dôkladne anatómiu psa a mačky. Tieto atribúty strieľanie psov a mačiek v revíroch jednoducho nemá.

Okrem iného, návrh zahŕňa aj skutočnosť, že ak člen poľovnej stráže ide pristúpiť k zastreleniu psa alebo mačky, ktoré „poľujú“ na zver, je povinný si najprv túto skutočnosť zaznamenať na video (napríklad v mobile) až potom pristúpiť k streľbe. Ak člen poľovnej stráže nebude vedieť preukázať, že usmrtený pes alebo mačka „poľovali“ na zver, bude niesť zodpovednosť za priestupok, pripadne trestný čin. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o návrhu s iniciatívou diskutovalo, a prisľúbilo, že v určitom rozsahu príjme pripomienky, avšak vo výsledku sa tak nestalo.

Foto: Zvierací ombudsman

Faktom je, že súdy by sa mali vážne zaoberať prípadmi týraných zvierat, pôsobiť preventívne a konať tak, aby ich rozhodnutia boli jasným odkazom všetkým tyranom, že krutosť a agresia voči zvieratám nepatrí do vyspelých spoločností 21. storočia.

