Vláda odsúhlasila takmer 312-tisíc eur na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi situáciami, najviac peňazí pôjde Michalovciam

Vládny kabinet na utorkovom výjazdovom rokovaní v Kamenici nad Cirochou odsúhlasil na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi situáciami temer 312-tisíc eur.

Úhrada výdavkov mimoriadnych situácií

„Tieto finančné prostriedky navrhuje uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom ich odporúča poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov podľa verifikácie výdavkov na úlohy a opatrenia civilnej ochrany, resp. vykonané záchranné práce,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Prostriedky sú určené na úhradu výdavkov v súvislosti s 15 mimoriadnymi situáciami v územnej pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Levoča, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Prievidza, Stropkov, Svidník a Trnava.

„V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Najviac peňazí pôjde pre okres Michalovce

Najvyššia suma, a to vyše 57-tisíc eur, je určená pre okres Michalovce v súvislosti s haváriou (tým sú myslené požiare a výbuchy). Na výdavky súvisiace s haváriou sú tiež vyčlenené prostriedky pre okresy Trnava, Brezno a Svidník. V súvislosti s havarijným stavom mosta sú prostriedky určené pre okres Levoča. Na riešenie mimoriadnej situácie s nedostatkom pitnej vody pôjdu prostriedky pre okresy Levoča a Detva.

Bezmála 49-tisíc eur je vyčlenených pre obec Závadka, v pôsobnosti Okresného úradu Michalovce, a to v súvislosti s veternou smršťou. Na úhradu výdavkov súvisiacich s veternou smršťou budú smerovať prostriedky i do okresov Nové Zámky, Čadca a Kežmarok. Viac než 39-tisíc eur z celkovej sumy je určených pre obec Kozelník v okrese Banská Štiavnica, na výdavky súvisiace so zosuvom pôdy.

Prostriedky na riešenie následkov tohto javu budú smerovať aj do okresu Prievidza. Na záchranné práce súvisiace so zemetrasením dostanú peniaze v okresoch Humenné, Prešov a Stropkov.