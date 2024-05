Vláda chce uspokojiť požiadavky investorov, Fico avizoval prvé rozhodnutia ohľadom spolupráce s čínskou spoločnosťou (video)

Slovenská vláda robí podľa premiéra Roberta Fica všetko čo môže, aby uspokojila požiadavky investorov. Vyhlásil to počas pondelkovej návštevy Ministerstva hospodárstva SR. S ministerkou Denisou Sakovou rokovali o výstavbe priemyselných parkov vo Valalikoch, v Rimavskej Sobote či Hornej Strede.

„Je tu ešte jedna otvorená téma, ktorá bude aj predmetom našej oficiálnej návštevy Číny, a to je otázka výroby batérií do elektromobilov. Sú tu čínske spoločnosti, ktoré prejavujú záujem o spoluprácu. My sme podpísali memorandum o porozumení so spoločnosťou Gotion, sú tu ale aj iné firmy, ktoré prejavujú záujem o Slovensko,“ skonštatoval predseda vlády.

Avizoval aj prvé rozhodnutia v súvislosti s strategickým parkom Šurany. Práve na južnom Slovensku by mala vzniknúť gigafabrika na výrobu batérií spomínanej firmy Gotion InoBat Batteries.

Podľa prvotných informácií tu má vzniknúť približne 1 500 nových pracovných miest, nový závod by mal stáť na ploche 65 hektárov a jeho výrobná kapacita by mala byť v prvej fáze 20 GWh, s budúcim potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. Ministerka Saková doplnila, že do konca mája by chcela vláda prijať potrebné uznesenie a v letných mesiacoch by sa mohlo začať s výkupom pozemkov.