Vláda aj opozícia spolu idú zruinovať Slovensko, kritizuje Zoroslav Kollár - VIDEO

Vláda aj opozícia idú podľa Zoroslava Kollára zruinovať Slovensko, kritizuje ich súhlas s navýšením výdavkov na obranu. Spoločnú deklaráciu, ktorá hovorí o zvýšení výdavkov na obranu na úroveň piatich percent HDP do roku 2035, v stredu jednomyseľne prijalo na samite Severoatlantickej aliancie v Haagu všetkých 32 členských štátov vrátane Slovenska.

Tri stovky z tisícky na zbrane

„Viete, koľko je to peňazí? Je to 7,5 miliardy eur ročne, pričom celý príjem štátu za rok 2025 je plánovaný na úrovni 27 miliárd eur,“ hovorí Zoroslav Kollár a vysvetlil to aj na príklade: „Doma máte len toľko peňazí, koľko zarobíte a ak by ste zarobili tisíc eur, je to, ako keby ste z toho dali tri stovky na zbrane.“

A rovnako podľa neho funguje aj štát. „Peniaze dostáva od vás, od občanov a firiem vo forme daní, len od vás a od firiem, iné príjmy prakticky nemá. A štát sa chystá minúť takmer tridsať percent svojich príjmov, teda všetkých peňazí, ktoré od vás získa, na zbrojenie,“ uviedol.

Slovenskí politici ako cvičený pes

Zoroslav Kollár kritizuje, že slovenskí politici len poslušne zdvihli ruku a splnili pokyn ako cvičený pes. Pýta sa, či prezident, vláda aj opozícia, či všetci chcú, aby takmer tridsať percent všetkých daní od občanov a firiem, takmer tridsať percent všetkých peňazí, ktoré má štát, išli na zbrane.

„Ak zaplatíte za potraviny 123 eur, 23 eur z toho tvorí DPH. Daň, ktorú platíte štátu. Viete, že 5,6 eura z tohto nákupu pôjde na zbrane? Tieto peniaze teda nepôjdu na školy, nemocnice, dôchodcov, ale na zbrojenie,“ hovorí Zoroslav Kollár s tým, že slovenská opozícia buď tomu tlieska, alebo mlčí.

Zoroslav Kollár spomenul aj slová Andreja Babiša, ktorý verejne vyhlásil, že Česko, hoci je na tom finančne neporovnateľne lepšie ako Slovensko, si nemôže dovoliť dávať také obrovské sumy na zbrojenie. „Všetci slovenskí politici, koaliční aj opoziční zradili a zrádzajú slovenských občanov,“ uzavrel.