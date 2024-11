Vitamín C je známy na podporu imunity. Pomáha ale aj na pleť? A čo séra s jeho obsahom?

Vitamín C je doslova hviezdou vo svete vitamínov a to najmä pre svoju schopnosť posilňovať imunitný systém. Ale vedeli ste, že tento vitamín má zaujímavé benefity aj pre pokožku? Poďme sa spoločne pozrieť na to, aký vplyv má vitamín C na pleť.

Vitamín C, jeho charakteristika a účinky všeobecne

Vitamín C, známy aj ako kyselina askorbová, si zaslúži pozornosť zvlášť v nadchádzajúcom zimnom období. Je neoceniteľný pre posilnenie imunity a ako silný antioxidant pomáha chrániť telo pred voľnými radikálmi a oxidačným stresom.

Zároveň je nevyhnutný pre podporu produkcie kolagénu, čo znamená, že hrá mimoriadne dôležitú úlohu v udržiavaní zdravia pokožky, šliach a krvných ciev.

Jeho nedostatok sa prejavuje rôznymi spôsobmi, vrátane únavy, bolesti svalov, dlhého hojenia rán a v extrémnom prípade skorbutom, čo je ochorenie spojené s krvácaním a slabosťou tela. Nadbytok vitamínu C, ktorý sa vyskytuje najmä pri nadmernom užívaní doplnkov, spôsobuje žalúdočné problémy, hnačky a riziko obličkových kameňov.

Pokiaľ však prijímate vitamín C z potravín, žiadne predávkovanie vám pochopiteľne nehrozí. Ako je známe, jeho najlepším zdrojom sú ovocie a zelenina, najmä exotické a citrusové ovocie. Pomaranče, mandarínky, limetky, kiwi či grapefruity, to všetko sú skvelé zdroje tohto vitamínu a z viacerých z nich sa robia aj domáce pleťové masky.

Medzi najlepšie zdroje vitamínu C v našich podmienkach patria červená paprika, jahody, špenát, kapusta a brokolica. Tieto potraviny sú skvelé pre každodennú konzumáciu a poskytujú vitamín C aj iné prospešné látky v ich prirodzenej forme.

Vplyv na pokožku a pleť? Nielen na zdravie, ale aj vzhľad!

Ak ste to ešte nevedeli, kozmetika s vitamínom C má pozitívne účinky aj na pokožku a to tak na jej zdravie, ako aj vzhľad. Jeho pozoruhodné účinky si všimol aj kozmetický priemysel a preto je obľúbenou zložkou najmä v géloch, krémoch, mastiach a sérach.

Dôvod, prečo sa tento vitamín využíva práve v kozmetike čoraz viac? Tým najdôležitejším je jeho schopnosť podporovať tvorbu kolagénu, čím pomáha chrániť pokožku pred predčasným starnutím. Okrem toho zlepšuje aj pružnosť pokožky, takže pleť je hladká a súčasne pevná. Keďže vplýva aj na melanín, pomáha tiež proti pigmentovým škvrnám.

Ďalšou vlastnosťou vitamínu C je jeho schopnosť podporovať hojenie. Ruka v ruke s tým ide preventívna ochrana proti škodlivým UV lúčom, čím dopĺňa funkciu opaľovacích krémov v lete. Samozrejme, nie je náhradou za ich používanie.

Vďaka všetkým týmto účinkom má preto zmysel vitamín C využívať nielen vnútorne, ale aj navonok. Mimoriadne účinnou a rozšírenou formou sú séra s jeho obsahom, pretože práve táto podoba dokáže efektívne prenikať do hlbších vrstiev kože. Na hydratáciu a intenzívnejšiu starostlivosť vo dne a v noci sa zas hodia pleťové krémy.

Najlepšie sérum s vitamínom C? Jednotkou je kórejská kozmetika

Nie je sérum ako sérum. Vitamín C je síce dôležitá ingrediencia, no pozerať treba na celkové zloženie. Tu sa vyplatí staviť na kórejskú kozmetiku, ktorý je známa dôrazom na prírodné ingrediencie. Tie sú pre pokožku šetrné, ale zároveň aj účinné.

Sérum s vitamínom C tak obsahuje aj iné látky, napríklad vitamín E a kyselinu hyalurónovú. Táto kombinácia zvyšuje hydratáciu, ochranu a vitalitu pleti.

Ak ide o vitamín C, sérum od kórejskej kozmetiky najviac využíva jeho antioxidačné schopnosti, ktoré chránia pleť pred škodlivými vplyvmi voľných radikálov. Zloženie je tiež účinné pri redukcii jemných liniek a vrások, zlepšení textúry a osvetlení pigmentových škvŕn. Výsledkom je schopnosť zjednotiť tón pleti a zlepšiť jej vzhľad.

Kórejská kozmetika má výhodu aj v čistote zloženia, čo platí aj pre sérum. Vitamín C a jeho účinky tak nenarušia žiadne agresívne či rizikové látky. Táto kozmetika je tak ideálna aj pre ľudí s citlivou pokožkou, pričom nezanecháva žiadnu mastnotu.

Ak teda chcete využiť vitamín C na pleť na maximum, práve kórejská kozmetika je jasnou jednotkou v účinnosti aj bezpečnosti. Jej séra sa ľahko vstrebávajú, nezanechávajú mastný film a všetky látky majú jednoznačný pôvod. To, že si dáva záležať aj na kvalite zloženia, je iba plus. Pleť sa vám tak odvďačí vzhľadom ako aj výživou.

