Viktoria Plzeň prežila ďalší parádny európsky večer. Vyradila Ferencváros a zahrá proti Laziu alebo Athleticu Bilbao

Zloženie osemfinálovej fázy Európskej ligy 2024/2025 je známe. Medzi šestnástku najlepších prenikla aj česká Viktoria Plzeň, ktorá bravúrne zvládla štvrtkový odvetný duel play-off s Ferencvárosom Budapešť. Zverenci trénera Miroslava Koubeka zareagovali na prehru 0:1 z maďarskej metropoly a doma uspeli 3:0.

Rozhodla trojgólová lavína v priebehu jedenástich minút

Západočesi spustili na súpera v jadre prvého polčasu intenzívnu lavínu. V rozmedzí jedenástich minút sa postupne strelecky presadili Jemelka, Šulc a Durosinmi.

„Do zápasu sme išli so snahou hrať nátlakovo, keďže sme prvý duel prehrali 0:1. Vyšlo nám to. Hrali sme v prvom polčase nátlakovo a dali sme tri góly. Po zmene strán sme už boli v bloku, keďže v tomto tempe sa nedá hrať plných 90 minút,“ poznamenal pre denník Sport.cz kouč Koubek, ktorý bol aj pri minuloročnej jazde Plzne až do štvrťfinále Konferenčnej ligy.

Koubek si v osemfinále želá rímske Lazio

Piatkový popoludňajší žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodne o nasledujúcom súperovi „Viktoriánov“. Tí sa stretnú buď s víťazom ligovej fázy Laziom Rím alebo španielskym Athleticom Bilbao. „V tomto štádiu si už nenavyberáme. V každom prípade finále sa bude hrať v Bilbau, takže ich túžba bude o to enormnejšia. Myslím si, že by sme to mali proti tomuto baskickému súperovi ešte o čosi zložitejšíe,“ poznamenal skúsený 73-ročný lodivod.

Jediný slovenský futbalista v službách Plzne, brankár Marián Tvrdoň, presedel celý duel na lavičke náhradníkov. Gólmanskou jednotkou Viktorky je aktuálne Martin Jedlička.