Víkend so Slovenskou filharmóniou

MIKULÁŠ PRÍDE AJ DO BRATISLAVSKEJ REDUTY
V sobotu 6. decembra 2025 príde do Slovenskej filharmónie Mikuláš. Mikulášsky koncert pre najmenších je na programe o 16.00. Hudobným popoludním bude deti sprevádzať Martin Vanek a o pestrý hudobný program sa postará Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a mladou flautistkou Ajnou Marosz. Po boku komorného orchestra sa predstaví detský spevácky zbor Starého Mesta Sirénčatá so svojím zbormajstrom Lukášom Kuncom a Baletné štúdio Simart s choreografkou Simonou Smutnou. Hlavnou témou popoludnia bude svetlo, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou adventu a Vianoc. Svetelné výzdoby sú súčasťou ulíc, žiaria v oknách a rozžiaria vianočné stromčeky. Svetlo je akosi viac aj v našich srdciach. Je symbolom dobra a radosti. Prináša teplo, láskavosť a pokoj. V Koncertnej sieni nás v sobotu popoludní čaká hra so svetlom a svetlo prinesú aj umelci v podobe nezabudnuteľných hudobných ukážok.
ADVENTNÝ KONCERT SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU
Nedeľa 7. decembra o 16.00 bude patriť Slovenskému filharmonickému zboru a zbormajstrovi Janovi Rozehnalovi. Po boku nášho fenomenálneho telesa sa predstavia viacerí interpreti – sólo harfistka orchestra SF Katarína Turnerová, multiištrumentalista Ladislav Fančovič a organista Marek Štrbák.
Nedeľný koncert bude záverečným vystúpením Jana Rozehnala s našou zborovou jednotkou na pódiu Slovenskej filharmónie a jeho záverečným koncertom vo funkcii zbormajstra bude Novoročný koncert. V nadchádzajúcich sezónach bude v spolupráci pokračovať ako hosťujúci zbormajster a post hlavného zbormajstra bude zastávať v Opere Slovenského národného divadla.
Na programe nedeľného koncertu zaznie jedinečné dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor. Je neodmysliteľnou súčasťou slávenia vianočných sviatkov v mnohých anglicky hovoriacich krajinách. Skladateľ ho komponoval pre detský zbor a v roku 1943 ho upravil pre miešaný zbor. Dnes existuje množstvo úprav a transkripcií, ktoré potvrdzujú, že cyklus korešponduje s atmosférou vianočného mystéria.
Program je mozaikou diel viacerých autorov, ktorá nám ukáže, ako vnímali a hudobne dotvorili biblické motívy skladatelia naprieč storočiami. Zaznie Modlitba Wacława z Szamotuła, Ach, Christe Jesu Kindelein Zachariáša Zarevúckeho, In nativitate Domini Marca-Antoina Charpentiera, Tota pulchra es Antona Brucknera, Magnificat a De profundis Arva Pärta, zaradením ktorých si pripomenieme 90. narodeniny estónskeho skladateľa.
