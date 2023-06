Vietnamskú národnosť formálne uznali ako národnostnú menšinu v SR. Vyplynulo to z návrhu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkou.

Zapájanie zástupcov komunity

Cieľom je umožniť zapájanie zástupcov tejto komunity do participatívnych procesov, do poradných a expertných orgánov, ako je Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny rady, a vytvoriť do budúcna priestor pre ich začlenenie do programov finančnej podpory kultúry národnostných menšín.

Ako sa uvádza v predloženom materiáli, v zmysle stanoviska Slovenskej akadémie vied spĺňa vietnamská národnosť formálne predpoklady uznania za národnostnú menšinu.

Rozvíjanie kultúry

Vietnamská komunita má záujem zúčastňovať sa participatívneho procesu pri správe vecí týkajúcich sa národnostných menšín, rozvíjať svoju kultúru a sprístupňovať ju širokej verejnosti a podporovať etnickú identitu u mladých ľudí.

Žiadajú tiež o začlenenie zástupcu vietnamskej menšiny do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.