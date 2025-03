Videoklip Čierna Madonna v podaní Nely Pociskovej a Majselfa srší zmyselnosťou

Nela Pocisková a Majself svoju spoločnú hudobnú cestu započali počas minuloročného tvorivého pobytu na chate, kde v priebehu troch dní s producentom Maxxom Miklosom zložili a nahrali päť piesní, ktoré vyústili do spoločného EP. Skladby postupne predstavovali prostredníctvom videoklipov, aktuálne zverejnili svoj posledný audiovizuálny počin k piesni Čierna Madonna.

Čierna Madonna je jediná skladba z celého EP, ktorá vznikla už do predpripravenej hudby. „Ostatné skladby sme tvorili tak, že sme si nahodili náladu, energeticky akú skladbu by sme chceli spraviť a následne začal proces. Maxx Miklos začal hrať akordy a keď sme zacítili, že to s nami hýbe, začali sme písať alebo tvoriť melodické linky. Počas toho ako Maxx tvoril podklad, tak sme my dávali dokopy melódie a text ku skladbe. Bolo super, že sme sa vedeli dopĺňať a ten tvorivý proces bola naozaj sranda,” približuje Majself ako EP vznikalo.

Hudobné autorstvo všetkých skladieb patrí producentovi Miklosovi, to textové si Majself s Nelou delia aj so Sash Okálovou, ktorá bola taktiež účastníčkou ”zájazdu”.

Hra medzi mužom a ženou

Singel Čierna Madonna, ktorú umelci zverejnili ako poslednú pred samotným releasom albumu, je nabitý energiou medzi mužom a ženou.

„Počas tvorby tejto skladby sme sa nechali inšpirovať v prvom rade hudbou od Maxxa, ktorá mala až ‚zmyselnú‘ energiu. Čiže tému určila samotná hudba. Pri písaní našich pasáži sme mysleli na našich partnerov a snažili sa slovami pretaviť do textu, čo s nimi prežívame,” hovorí Majself.

Foto: Viktoria Nolan.

„Je to energia, s ktorou všetci súznia a ktorú veľmi dobre poznáme. Je to hra medzi mužom a ženou, je to o vzájomnej príťažlivosti vo všeobecnosti, nie nás dvoch,” dopĺňa Nela na margo významu piesne.

Novinka, ktorá sa natáčala v Riverpark Dance School, je rovnako ako jej sound mimoriadne zmyselná. „Prvýktát som oslovila Viktóriu Nolan, ktorá má nádherné, estetické cítenie a vkus. Ona sama následne prišla s inšpiráciou ako videoklip poňať,” predstavuje Nela Pocisková režisérku, na ktorú tentokrát vsadili a urobili dobre! Video zobrazuje mužskú a ženskú náladu a vibe. Minimalisticky a čistý vizuál je artovým spracovaním, ktorý umocňuje feeling piesne.

https://www.youtube.com/watch?v=lSR3S_zVFLg

Ďalšou dôležitou osobou pri natáčaní klipu bola Katka Kvasňovská, ktorá k videoklipu vytvorila choreografiu, zároveň pôsobí ako dizajnérka pod umeleckým menom KATU a postarala sa o mimoriadne sexy styling oboch interpretov.

Foto: Viktoria Nolan.

„Z vizuálu som nadšená, vyzerá úplne inak ako to, čo som doposiaľ robila. Myslím, že to skladbu sofistikovalo a cítila som sa krásne, žensky a príťažlivo s babami, ktoré sú úžasné tanečnice, fascinujúce osobnosti a ich pohyb je dych berúci,” teší sa Nela, že všetko dopadlo nad očakávania, zároveň predstavuje zvodné spolu-aktérky videa.

Foto: Viktoria Nolan.

„Tanečnice konkurzom vyskladala Katka a naozaj sa jedná o špičku našej tanečne scény. Ten správny šmrnc tomu dodali Veronika Prieložná, Darlene Maláková, Claudia Mišová, Dominika Porubská, Lujza Haláková, Regina Laurová, Dominika Malenovská a Lucia Hantáková,” predstavuje Majself tanečné divy.

Release párty spoločne s fanúšikmi

Názov spoločného EP Nely, Majslefa a Maxxa, ktorý sa do digitálnej distribúcie dostane 20. marca 2025 je 3 dni,

„Ten názov vystihuje absolútne všetko, odvíja sa od tých troch dní, kedy to počas pobytu u našich kamarátov v krásnom prostredí na Mountain Chalet celé vzniklo. Tvorba bola veľmi organická a tie “3 dni” nám budú slúžiť aj ako spomienka na dobre strávený kreatívny čas,” vysvetľuje Majself voľbu názvu nosiča.

Foto: Viktoria Nolan.

Ten bude obsahovať 5 skladieb a jeden bonusový track. Priaznivci sa tak môžu tešiť na už známe single Neprestanem Dýchať, Star, Vesmír a Čierna Madonna, ktoré doplní pieseň Kam ideme von a bonusová akustická verzia Neprestanem dýchať.

Čerstvý nosič umelci predstavia fanúšikom i „live“. „Veľmi sa teším, že nám bratislavská Eurovea vyšla v ústrety a dovolila nám spraviť release party priamo u nich. Týmto by som rád pozval všetkých, aby prišli za nami 25. marca od 17:00 do 19:00 do Eurovea, kde exkluzívne odprezentujeme a zahráme EP naživo,” pozýva Majself na hudobnú párty spojenú s autogramiádou, ktorou album uvedú do života.

„Pre prvých 100 ľudí, ktorí nás prídu podporiť, máme pripravené špeciálne prekvapko, viac však až na mieste,” odhaľuje tajomne Nela milé gesto pre fanúšikov. „Tešíme sa na vás,” odkazujú spoločne na záver.