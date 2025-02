Video uplakanej Seleny Gomez má dohru. Moderátor ju označil za narcistku, ďalší za certifikovaného debila - VIDEO

Video populárnej 32-ročnej speváčky a herečky Seleny Gomez k deportáciám nelegálnych emigrantov z USA, ktoré nariadil americký prezident Donald Trump, obletelo celý svet. Srdcervúco v ňom plakala, nakoľko ona sama je dcérou emigranta z Mexika, no narodila sa už v Texase.

Súcit si však na sociálnych sieťach nezískala a viacerí ju zaň skritizovali, ako informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Moderátori ju skritizovali

„Len som chcela povedať, že je mi to veľmi ľúto. Všetci moji ľudia sú napadnutí, deti. Nechápem, je mi to veľmi ľúto. Mrzí ma to, chcela by som niečo urobiť, ale nemôžem. Neviem, čo mam robiť. Skúsim všetko, sľubujem,“ povedala s plačom.

Kritické reakcie nenechali na seba čakať. Britský novinár a moderátor Piers Morgan jej odkázal: „Vystavovať sa, ako plačete nad deportáciou zločincov z radov nelegálnych prisťahovalcov, je nová úroveň absurdného narcizmu celebrít.“

Príspevok zmazala

Moderátor Tomi Lahren ju zase označil za „certifikovaného debila“ a doplnil, že „to je dôvod, prečo neberieme politické rady od detských hviezd Disney“. Ďalší jej radili, aby zo svojho miliardového majetku financovala právne a prekladateľské služby či rôzne programy vzájomnej pomoci pri imigrácii.

Príspevok zo stories nakoniec zmazala. Nahrala však ďalší príspevok, v ktorom skonštatovala, že zjavne nie je v poriadku prejavovať empatiu ľuďom.