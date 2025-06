Vicemajstrovská Žilina predstavila novú tvár do ofenzívy. Ide o hráča, ktorý prostredie extraligy dokonale pozná

Slovenský hokejový klub Vlci Žilina získal do svojho kádra skúseného útočníka Filipa Vašaša. Dvadsaťsedemročný krídelník prichádza pod Dubeň po trojročnom pôsobení v Michalovciach, s ktorými sa dvakrát prebojoval do semifinále extraligy a v sezóne 2023/24 si pripísal aj bronzovú medailu. O príchode novej tváre informoval aktuálny vicemajster na svojom oficiálnom webe.

Takmer 300 duelov v extralige

Rodák zo Starej Ľubovne prešiel mládežníckymi kategóriami v Kežmarku a Poprade, kde si aj odbil premiéru medzi seniormi. V minulosti si vyskúšal aj fínsku juniorskú súťaž a tamojšiu druhú ligu. Od ročníka 2019/20 pôsobil výlučne na Slovensku, najskôr tri sezóny v Banskej Bystrici, neskôr v Michalovciach. Celkovo odohral v najvyššej slovenskej súťaži 293 zápasov s bilanciou 28 gólov a 40 asistencií. V minulej sezóne zaznamenal v 45 dueloch 14 bodov (6+8), pričom dvakrát skóroval aj proti Žiline.

V minulosti zaujal fair-play prístupom

Vašaš je známy nielen svojimi hokejovými kvalitami, ale aj férovým prístupom. V roku 2021 si vyslúžil ocenenie Fair play, keď počas zápasu v drese Banskej Bystrice odvolal faul signalizovaný rozhodcami. „Chcel som urobiť protismernú kľučku, asi som sa dostal s korčuľou do ryhy a spadol som. Slovanista mal síce hokejku na mojej nohe, ale nefauloval ma. Hneď som vedel, že nešlo o nedovolený zákrok. Išiel by som zrušiť trest v každom prípade. Podobné veci by sa mali vždy robiť,“ uviedol vtedy pre web hockeyslovakia.sk.

Fanúšikovská eufória na tribúnach nemala konca-kraja po postupe Vlkov Žilina do semifinále play-off. Foto: FB, www.facebook.com

Oslovila ho klubová vízia

Svoj nový klub si pochvaľuje najmä pre jasne nastavené pravidlá a komunikáciu. „Som veľmi rád, že prichádzam do Žiliny. Hoci som mal na stole viacero ponúk, rozhodol som sa pre Vlkov, a to najmä vďaka profesionálnemu a korektnému prístupu, kde mi jasne predstavili víziu klubu, moje miesto v tíme a čo sa odo mňa očakáva,“ povedal Vašaš po podpise zmluvy. Dodal aj, že jeho cieľ pre nadchádzajúcu sezónu je jednoznačný: „Chcem, aby sme vyhrali posledný zápas sezóny.“