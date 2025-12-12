Vianočné koncerty, Silvester a Nový rok v Slovenskej filharmónii

Silvestrovský koncert bude zároveň odvysielaný na veľkoplošnej obrazovke 31. decembra 2025 na Hviezdoslavovom námestí o 19.30. Príďte sa započúvať do Operného gala Slovenskej filharmónie na úvod Silvestrovskej noci v centre mesta Bratislava.
V nedeľu 14. decembra 2025 zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Česká mše Vánoční od Jakuba Jana Rybu, ktorá je jednou z najznámejších vianočných omší v Čechách aj na Slovensku. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom vystúpia spolu s členmi Speváckeho zboru Lúčnica (Elena Matušová, zbormajsterka). Sólistami adventného popoludnia budú klarinetisti Igor Františák, Gábor Varga a kvarteto operných spevákov – Veronika Bilová, soprán, Michaela Šebestová, alt, Jozef Gráf, tenor a Gustáv Beláček, bas. Na úvod zaznie Sinfonia G dur Pastoritia Antona Zimmermanna, ktorá sa zachovala v dvoch verziách v knižnici františkánskeho kláštora v Kremnici. Vystrieda ju Koncert pre dva klarinety a orchester Es dur, op. 91 českého skladateľa Františka Kramářa. Večer vyvrcholí dielom Jakuba Jana Rybu, českého kantora a hudobného skladateľa, ktoré sa teší veľkej popularite. Omša bola uvedená po prvýkrát pred viac ako 200 rokmi v malom kostolíku v Rožmitáli pod Třemšínem.
Na tohtoročné Vianoce sa naladíme na tradičných Vianočných koncertoch Slovenskej filharmónie a Bratislavského chlapčenského zboru (zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák), ktorí sú súčasťou sviatočných koncertov už tri desaťročia. Teleso pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 1982. Jeho zakladateľkou, umeleckou riaditeľkou a dirigentkou je Magdaléna Rovňáková, dirigentom Gabriel Rovňák. Teleso vzniklo ako Chlapčenský filharmonický zbor, aby sa neskôr transformovalo na Súkromnú základnú umeleckú školu, špecializovanú na chlapčenský zborový spev. Spolupráca so symfonickými orchestrami obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií pod taktovkami domácich i svetových dirigentov. Spolupráca Bratislavského chlapčenského zboru je širokospektrálna, nielen v symfonickom repertoári, ale aj s orchestrami starých nástrojov, či s opernými domami. Práve mladí speváci, členovia Bratislavského chlapčenského zboru, dokážu vytvoriť pravú atmosféru Vianoc svojimi anjelskými hlasmi, ktoré umocnia pocit blížiacich sa sviatočných chvíľ. Sólistkou večerov bude slovenská sopranistka Eva Hornyáková, členka Opery Slovenského národného divadla a viacerí mladí speváci, členovia Bratislavského chlapčenského zboru. Vo vianočne ladenom programe nebude chýbať Zmes vianočných kolied v úprave skladateľa a dirigenta Zdeňka Macháčka a slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej, známy hymnus Adeste fideles, Panis angelicus Césara Francka, či známe melódie ako Jingle Bells, The Little Drummer Boy… Na záver zaznie tradične Tichá noc, svätá noc Franza Xavera Grubera, bez ktorej si Vianoce nevieme ani predstaviť. Rakúsky skladateľ, organista a hudobný pedagóg dokončil túto koledu presne na Štedrý deň. O pár hodín na to premiérovo odznela na polnočnej omši. Hudobné prskavky budú znieť v naštudovaní Ondreja Olosa, stáleho hosťujúceho dirigenta Slovenskej filharmónie. Vianočné koncerty sú v bratislavskej Redute na programe od 17. – 21. decembra 2025. Pre veľký záujem sa aj tento rok koná verejná generálka v stredu 17. decembra o 10.00.
Sviatočné koncerty Slovenskej filharmónie vyvrcholia na Silvestra a Nový rok. Uvedú ich členovia orchestra Slovenská filharmónia a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jan Rozehnal) pod taktovkou Petra Valentoviča. V Koncertnej sieni SF privítame dvoch slovenských, medzinárodne uznávaných operných spevákov – sopranistku Slávku Zámečníkovú a barytonistu Petra Kellnera, sólistov Viedenskej štátnej opery, ktorí sa s radosťou vracajú na slovenské koncertné a operné pódiá. Program je zostavený zo slávnych operných árií a zborov mnohých skladateľov – Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho, Charlesa Gounoda, Otta Nicolaia a ďalších.
Koncerty sa uskutočnia v bratislavskej Redute 30. decembra o 19.00, 31. decembra 2025 o 16.00 a v stredu 1. januára 2026 o 19.00 h.
Hudobný ohňostroj – záznam koncertu Operné gala Slovenskej filharmónie vás pozývame sledovať na Silvestra o 19.30 na veľkoplošnej obrazovke na Hviezdoslavovom námestí.
DARUJTE HUDBU
- V Pokladnici Slovenskej filharmónie alebo online vám ponúkame ORIGINÁLNE DARČEKY pre vašich blízkych – darujte tento rok HUDBU – vstupenky na koncerty Slovenskej filharmónie. Ak si neviete vybrať, pripravené máme DARČEKOVÉ POUKAZY v rôznych hodnotách.
- Pri nákupe vstupeniek na vybrané JANUÁROVÉ koncerty využite kupón PF26 – 26% zľava platí na koncerty 15.,16., 25.,29. a 30. januára 2026.
- Vstupenky na januárové koncerty so zľavovým kódom PF26 sa dajú zakúpiť v pokladnici Slovenskej filharmónie a online od 1. – 23. decembra 2025 v pracovných dňoch od 12.00 – 18.00.
VIANOČNÁ POŠTA
Slovenská filharmónia aj tento rok pokračuje vo výnimočnom projekte, do ktorého sa môžeme zapojiť my všetci. VIANOČNÁ POŠTA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE V PREDAJI od 1. DECEMBRA 2025.
Radi by sme aj tento rok potešili viaceré klientky krízových centier, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť vo svojich dočasných domovoch.
Darujeme im vstupenky na Rodinné koncerty Slovenskej filharmónie. ANJELSKÉ vstupenky budú v predaji od 1. – 21. decembra 2025 v Pokladnici Slovenskej filharmónie.
Zakúpené vstupenky spolu so symbolickou ANJELSKOU POUKÁŽKOU im doručíme do 24. decembra 2025. Na Štedrý večer darujeme spoločný darček – čas pri krásnej hudbe v Slovenskej filharmónii.
Informačný servis