Vianoce s Miele: Darčeky, ktoré majú zmysel

Možno je práve tento rok ten správny čas siahnuť po darčekoch, ktoré spríjemnia deň, prevoňajú domov alebo prinesú viac pohodlia. Značka Miele prichádza s trojicou inšpiratívnych tipov, ktoré spája špičková kvalita, nadčasový dizajn a dlhá životnosť. A čo je najdôležitejšie? Ich kúzlo, ktoré si môžete vychutnať spoločne s rodinou a priateľmi.
Pre milovníkov kávy: štýl, vôňa a ticho v jednom
Káva je pre mnohých každodenným rituálom, ktorý dáva ranným minútam zmysel. Vôňa čerstvo namletej kávy dokáže rozjasniť aj pochmúrny deň. A keď ju pripraví Miele CM 5510 Silence, úsmev zostane ešte dlho potom.
Tento voľne stojaci kávovar v zlatoružovej farbe sa rýchlo stane srdcom vašej kuchyne. Vďaka funkcii OneTouch for Two pripraví dve kávy naraz, čo je ideálne na víkendové rána vo dvojici alebo návštevy priateľov. Systém AromaticSystem sa postará o plnú chuť a bohatú penu, zatiaľ čo tichá prevádzka bez rušivého mletia či syčania prináša pokoj a pohodu. Skvelý darček pre každého, kto berie svoj kávový rituál vážne.
Pre majiteľov chlpatých miláčikov: čistota bez kompromisov
Zdieľať domov so psom alebo mačkou znamená veľa lásky… a tiež veľa chlpov. Tie sa dostanú všade: na gauč, koberce aj obľúbené oblečenie. S podlahovým vysávačom Miele Guard M1 Cat & Dog to však zvládnete bez stresu.
Tento výkonný pomocník v elegantnej obsidiánovo čiernej farbe je navrhnutý špeciálne pre domácnosti so zvieratami. Silný motor a optimalizované prúdenie vzduchu zabezpečia dôkladné vysatie aj hlboko z koberca. Turbokefa si poradí s chlpmi z čalúnenia a filter Active AirClean odstráni aj typické zvieracie pachy. Čistý domov je ten najlepší dôkaz, že láska k zvieratám a poriadok sa nevylučujú.
Pre tých, ktorí snívajú o michelinskej hviezde: varenie ako zážitok
Každý pozná niekoho, kto „len tak niečo upečie“ a výsledok chutí ako z najlepšej reštaurácie. Práve takýchto nadšencov poteší kombinovaná parná rúra Miele DGC, ktorá premení bežné varenie na kulinársky zážitok.
Spája klasické pečenie s varením v pare, vďaka čomu mäso zostáva šťavnaté, zelenina si zachová farbu aj vitamíny a dezerty majú dokonalú konzistenciu. Automatické programy nastavia ideálnu teplotu, čas aj režim, zatiaľ čo funkcia regenerácie ohreje jedlo tak, že chutí ako čerstvo pripravené. Elegantný displej uľahčí ovládanie a vnútorný priestor z nerezu sa čistí takmer sám.
Darujte kvalitu, ktorá spája
Káva, čistota alebo dokonalé jedlo – tri jednoduché veci, ktoré dokážu spríjemniť každý deň. A presne o to na Vianoce ide. S Miele darujete nielen praktický spotrebič, ale aj radosť, ktorú možno zdieľať, kvalitu, ktorá pretrvá, a chvíle, ktoré majú skutočnú hodnotu. Pretože tie najlepšie darčeky nie sú len pod stromčekom, ale v okamihoch, ktoré vďaka nim prežijeme spoločne.
Informačný servis