Viacerí Slováci sa zobudia do bieleho rána, pre päť okresov platí výstraha pred snežením - FOTO

Na Slovensku máme v týchto dňoch mimoriadne chladné počasie a ako priblížili meteorológovia, teploty sú skôr typické pre koniec októbra alebo začiatok novembra. V noci zo stredy na štvrtok bude dokonca v niektorých okresoch aj snežiť, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal aj výstrahu prvého stupňa.
Ako informuje SHMÚ na svojom webe, v chladnom vzduchu zasahuje od severu do našej oblasti mohutná tlaková výš so stredom nad Fínskym zálivom a zároveň počasie u nás ovplyvňuje výšková tlaková níž so stredom nad Ukrajinou, Rumunskom a Moldavskom.
V stredu na Slovensku máme oblačno až zamračené, ojedinele môže byť oblačnosť aj zmenšená, ale je naďalej veľmi chladno. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 5 až 10 a na horách vo výške 1500 m je okolo 0 stupňov Celzia.
Výstraha pred snežením
V noci zo stredu na štvrtok je pre päť okresov (Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín) vydaná aj výstraha prvého stupňa pred snežením. Snežiť môže už od nadmorskej výšky 1000 m. n. m. a na horách už od výšky 800 m. n. m.
Nočná teplota klesne na 6 až 1, v údoliach ojedinele bude ojedinele aj do mínus 3 stupňov Celzia.
„Najviac snehu napadne v Tatrách, kde sa už aktuálne nachádza okolo 15 cm čerstvého snehu a snehu tu ešte viac pribudne. Do zajtrajšieho rána by mohlo v Tatrách napadnúť ďalších 10 cm snehu,“ priblížil portál iMeteo.sk s tým, že snehu nebude až tak veľmi veľa a pôjde skôr o slabý poprašok, ktorý by sa ešte v zajtrajších ranných hodinách mohol udržať, ale viacerí Slováci sa najmä na severe Slovenska, sa zobudia do zasneženého bieleho rána.
Zrážky sa počas noci budú podľa spomínaného meteorologického webu vyskytovať najmä na severe a severovýchode Slovenska, ale aj na Spiši a na Šariši. „V závislosti od aktuálnych teplôt v tej-ktorej lokalite bude snežiť alebo pršať,“ doplnil.
Počasie na zajtra (štvrtok)
Vo štvrtok podľa predpovede SHMÚ po okraji rozsiahlej tlakovej výše siahajúcej zo západnej Európy cez Pobaltie až nad západné Rusko bude pokračovať od severovýchodu do našej oblasti prílev studeného vzduchu.
Teploty budú aj 10 stupňov pod priemerom. Meteorológ Jurčovič priblížil, či príde babie leto - VIDEO, FOTO
Má byť polojasno až oblačno, na severe a východe prechodne až zamračené. „Ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe dážď alebo prehánky, od cca 1200 m – zrána na severe aj nižšie – sneženie,“ uvádza SHMÚ.