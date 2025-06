Verstappen a Red Bull dúfajú v rakúsky reštart sezóny, McLaren a Mercedes chcú využiť formu

Holandský pilot v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 Max Verstappen povedie Red Bull do domácej Veľkej ceny Rakúska s nádejou, že balík zásadných vylepšení pomôže jeho obhajobe titulu skôr, než bude neskoro.

Štvornásobný majster sveta, ktorý na Red Bull Ringu v Spielbergu triumfoval už štyrikrát, však vie, že podpora „oranžovej armády“ fanúšikov a znalosť trate nemusia stačiť.

„Dostávame update pre Rakúsko, ktorý bude ešte vylepšený pre Silverstone. Ak to však nebude fungovať, bude to pre šampionát ťažké – akoby to už teraz nebolo dosť náročné,“ priznal konzultant Red Bullu Helmut Marko pre Kleine Zeitung.

Marko zároveň upozornil, že kvôli rozpočtovému stropu a príprave na nové pravidlá v roku 2026 bude vývoj tohtoročného monopostu čoskoro utlmený: „V určitom bode ľudia povedia: ‚To je všetko, čo sa týka ďalšieho vývoja.'“

Verstappen, ktorý na víťazstvo čaká od májovej Veľkej ceny Emilia Romagna, v tejto sezóne triumfoval len dvakrát a na pomalších okruhoch zaostával za McLarenom. V celkovom poradí jazdcov stráca na lídra Oscara Piastriho 43 bodov a na Landa Norrisa 21 bodov, pričom je len dve trestné body od zákazu štartu.

Dva body mu vypršia po nedeľnajších pretekoch. McLaren, ktorého duo Piastri a Norris sa v Kanade zrazilo, chce v horúcom Rakúsku opäť potvrdiť formu.

„Naša slabina je momentálne v stredne rýchlych zákrutách… a v Rakúsku je ich zopár. Ak bude horúco, očakávam, že McLaren bude opäť silný. Medzi nami a nimi je výrazný bodový rozdiel, ale nevzdávame sa a ešte nie sme ani v polovici sezóny,“ priznal šéf Red Bullu Christian Horner.

Mercedes prichádza s optimizmom po víťazstve Georgea Russella v Kanade a prvom pódiu nováčika Kimiho Antonelliho.

„Očakávame, že naši súperi budú v Rakúsku oveľa konkurencieschopnejší,“ uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.

Ferrari do víkendu vstupuje s menším optimizmom. „Najlepšie je ísť preteky po pretekoch a snažiť sa maximalizovať výsledok. Prvá časť sezóny bola sklamaním, ale nevzdávame sa,“ povedal Charles Leclerc.