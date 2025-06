Bývalý mechanik Red Bullu o Verstappenovi: Tento rok vyhrá jazdecký šampionát a potom to zabalí - FOTO

Ak by Max Verstappen chcel po tejto sezóne vymeniť pôsobisko, nemal by to jednoduché. Top tímy už sú obsadené s výnimkou Mercedesu, ktorý sa však chystá predĺžiť zmluvu Georgeovi Russellovi. Podľa jeho bývalého mechanika však existuje ešte iný a celkom reálny scenár.

Holanďan získal celkovo štyri majstrovské tituly, no tento rok to bude mať s obhajobou omnoho ťažšie. Sezóna 2025 sa však ani zďaleka nevyvíja podľa predstáv „červených býkov“, píše web f1online.sk.

Otočka v ich prospech

Bývalý mechanik Red Bullu Calum Nicholas sa nedávno objavil v podcaste Lucasa Stewarta. Povedal tam, že Verstappen počas kariéry získa päť titulov. „Myslím si, že Max tento rok vyhrá jazdecký šampionát a potom to podľa mňa zabalí.”

Išlo však iba o jeho názor, nemá žiadne zákulisné informácie o jeho prípadnom konci.

Stále však verí, že sa sezóna môže otočiť v prospech Red Bullu a Verstappena. „Myslím si, že nestaviť na Maxa by bolo bláznovstvo.”

Totožné monoposty

Holanďanovi v tejto sezóne môže pomôcť interný súboj Oscara Piastriho a Landa Norrisa, ktorí sa budú navzájom oberať o body, no ak bude McLaren získavať jedno pretekové double za druhým, Red Bullu to rozhodne nebude stačiť.

Verstappenovi by sa zišla pomoc tímovej dvojky. Júki Cunoda by mal častejšie priložiť ruku k dielu, ako sa mu to aspoň trochu podarilo v Imole, keď zdržal Piastriho.

Otázka však znie, prečo majú Verstappenovi kolegovia také problémy? „Asi je to o tom extra tlaku. Ja viem, že monoposty sú totožné, celý čas som ich staval!” doplnil bývalý mechanik stajne, ktorý sa s Red Bullom rozlúčil po majstrovskej sezóne 2023, aby sa z neho stal autor, komentátor a analytik.