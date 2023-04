ZSE získala zelené úvery na investovanie do udržateľnej budúcnosti od troch slovenských bánk

Skupina Západoslovenská energetika (ZSE) podpísala zmluvy o poskytnutí zelených úverov vo výške 315 miliónov eur s tromi slovenskými bankami.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia poskytla západoslovenským energetikom 157,5 milióna eur, ČSOB Finančná skupina 78,75 milióna eur a Tatrabanka rovnako 78,75 milióna eur.

Využitie zeleného úveru

Ako informovala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová, zelený úver je financovanie zamerané výlučne na udržateľné činnosti. To znamená, že príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

„Skupina ZSE použije úver na financovanie alebo refinancovanie investícií do takzvaných zelených aktív, a to najmä do modernizácie distribučnej sústavy,“ dodala Dobošová.

Zo zeleného úveru budú energetici okrem iného financovať modernizáciu a smartifikáciu distribučnej sústavy.

Klimatické strategické ciele

„Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu a práve smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti,“ vysvetlila Dobošová. Zelený úver použijú energetici aj na ďalší rozvoj siete nabíjacích staníc na Slovensku.

„Zmena klímy patrí k najväčším svetovým hrozbám a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. ZSE sa zaviazala k znižovaniu svojich emisií skleníkových plynov a k dosahovaniu jej náročných klimatických strategických cieľov. Prostriedky zo zelených úverov budú využité na dosahovanie týchto cieľov,“ konštatoval predseda predstavenstva ZSE Markus Kaune.