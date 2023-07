V Bunkovciach by mala vyrásť slnečná elektráreň a batériové úložisko za 18 miliónov eur

Pri Sobranciach by mala vyrásť slnečná elektráreň a batériové úložisko. V obci Bunkovce plánuje elektráreň a úložisko postaviť za 18 miliónov eur spoločnosť ZAR. Výkon elektrárne je naplánovaný na 20 megawattov a batériového úložiska na 9 megawattov. Elektráreň by mala byť uvedená do prevádzky do konca roka 2024.

„Sme vo fáze začatého procesu EIA. Elektráreň bude súčasťou skupiny a bude vyrábať elektrickú energiu primárne pre naše firmy. Najneskôr od roku 2025 chceme byť v tomto zmysle energeticky nezávislí,“ povedala mediálna zástupkyňa ZAR Lenka Kapustová s tým, že po nedávnych energetických šokoch už skupina nechce byť závislá od dodávok elektrickej energie z bežných zdrojov. Zvyšnú elektrickú energiu ZAR predá na trhu a nevylučuje, že zákazníkmi môžu byť aj prípadní investori v priľahlom priemyselnom parku.

Pri slnečnej elektrárni by malo vyrásť aj najväčšie batériové úložisko na Slovensku. „V súčasnosti na Slovensku takto veľké batériové úložisko neexistuje. Počítame s tým, že časť jeho kapacity bude môcť byť využitá aj na podpornú činnosť pre energetickú prenosovú sústavu ako takú,“ dodala Kapustová.