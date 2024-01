Štatistici začali zverejňovať ceny elektriny pre elektroautá, pripustili aj zdražovanie benzínov

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližších dňoch nemali výrazne meniť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladajú analytici. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny benzínu by tak mohli zotrvať okolo 1 eura a 55 centov a nafty okolo 1 eura a 50 centov.

„Vzhľadom k tomu, že ceny ropy sa pohybujú v ostatných dňoch v pomerne úzkom pásme predpokladáme, že ani ceny palív na našich čerpacích staniciach by sa nemali v najbližšom čase zásadne meniť,“ uviedol Pánis.

Ceny benzínu na Slovensku

Analytik 365.bank Tomáš Boháček pripustil, že mierne by mohli na slovenských pumpách vzrásť ceny benzínov. „Pre ceny benzínu na Slovensku máme aktuálne iba mierne rastový výhľad, ceny nafty by sa mohli pozrieť nižšie, ale pohyby by nemali ceny vzdialiť výraznejšie od terajších úrovní,“ povedal Boháček.

Ceny benzínu na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu v 1. týždni nového roka medzitýždenne mierne vzrástli. V priemere sa ceny natural 95-oktánového benzínu pohybovali na 1,553 eura za liter, 98-oktánový benzín za 1,744 eura za liter. Cena nafty na prelome rokov stagnovala a za liter sme tak zaplatili stále približne 1,5 eura.