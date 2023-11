SPP plánuje postaviť v Skalici veterný park so siedmimi turbínami, ide o jednu z najlepších lokalít na Slovensku

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje vybudovať v Skalici vlastný zdroj elektrickej energie získavanej z vetra. V lokalite Skalica – východ ráta s výstavbou siedmich veterných turbín s celkovým výkonom do 46,2 MW.

Investičné náklady odhaduje na 71,6 milióna eur, so začiatkom výstavby veterného parku ráta v roku 2026 a začiatkom prevádzky o rok neskôr. Vyplýva to so zámeru, ktorú spoločnosť predložila na posudzovanie príslušným úradom.

Jedna z najlepších lokalít

Z dokumentu vyplýva, že rýchlosť vetra podľa GlobalWind atlas radí túto lokalitu v katastri mesta Skalica medzi najlepšie na Slovensku. SPP predpokladá že veterný park Skalica – východ bude počas jedného roka schopný vyrobiť v konfigurácii siedmich turbín približne 206 GWh elektrickej energie.

Spoločnosť už skôr predložila na posudzovanie zámery na vybudovanie veterných parkov aj v iných lokalitách Trnavského kraja, konkrétne v okrese Galanta a v okrese Piešťany.

Záväzok uhlíkovej neutrality

Slovenská republika si vytýčila záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). SPP uvádza, že ako 100 percent štátom vlastnená spoločnosť je zaviazaná aktívne prispieť k plneniu stanovených cieľov.

„OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta po aktualizácii s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030,“ argumentuje v zámere. Výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším.