Ďalšia zlá správa pre autodopravcov, upozorňujú na zdražovanie pohonných látok

Autodopravcovia združení v ČESMAD Slovakia upozorňujú na zvyšovanie cien pohonných látok pre niektoré firmy. Od 1. februára budúceho roka totiž budú vybraní podnikatelia platiť zvýšený poplatok za skladovanie štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov o 34 %. Za 1 000 litrov zaplatia už 39,65 eur namiesto 29,65 eur.

Splatenie finančnej výpomoci

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA) sa tak rozhodla, aby mohla predčasne splatiť návratnú finančnú výpomoc, ktorá jej bola poskytnutá.

„Zvýšené náklady, ktoré generuje tzv. agentúrny systém, ktorý vznikol v roku 2013, sa tak v konečnom dôsledku premietnu do výslednej ceny ropných produktov, ktoré zaplatí každý zákazník, teda nielen dopravcovia, ale aj bežní občania v cenách benzínu a nafty. Najmä pre dopravcov ide o ďalšiu zlú správu, keďže majú výrazne zvýšené mýto vďaka uplatňovaniu smernice Eurovignette v krajinách EÚ a budú ho mať zvýšené aj na Slovensku,“ informoval hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment.

Núdzové zásoby ropy

Združenie ČESMAD Slovakia apeluje na vládu, aby sa zaoberala závermi poslednej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o stave v systéme štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Ten je podľa NKÚ neprehľadný a nedostatočne kontrolovaný.

„Ak by sa tieto zistenia napravili, systém by mohol generovať nižšie náklady a nižšie poplatky za skladovanie štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť v cenách benzínu a nafty na Slovensku,“ konštatoval Kment.