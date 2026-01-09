Veľkého námorného cvičenia štátov zoskupenia BRICS sa zúčastní aj ruská korveta

Ruská vojnová loď priplávala v piatok do blízkosti hlavnej námornej základne Juhoafrickej republiky, aby sa spolu s čínskymi a iránskymi plavidlami zúčastnila cvičenia, ktoré môže ešte viac naštrbiť vzťahy medzi Pretóriou a Washingtonom.
Námorné cvičenie v juhoafrických vodách spája viacero krajín, ktoré majú spory s americkou administratívou, a koná sa v čase zvýšeného napätia vo svete, ktoré vyvolal únos venezuelského prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov.
Pod ruskou vlajkou
Do juhoafrických vôd pred týždňovými manévrami, ktoré sa majú začať v sobotu, už začiatkom tohto týždňa vplával čínsky torpédoborec a zásobovacia loď, ako aj iránska vysunutá základňová loď. V piatok k týmto vojenským plavidlám pribudla aj ruská korveta.
Novinári agentúry AFP v blízkosti základne Simon’s Town videli, ako korveta pod ruskou vlajkou vplávala do neďalekého zálivu False Bay. Spoločného námorného cvičenia Will for Peace 2026, ktorému bude veliť Čína, sa zúčastnia členské štáty zoskupenia BRICS, ktoré americký prezident Donald Trump v minulosti označil za „protiamerické“.
Majú problémy
V súvislosti s usporiadaním námorného cvičenia v čase, keď Spojené štáty zaútočili na Venezuelu a skonfiškovali ruský ropný tanker, juhoafrický námestník ministra obrany Bantu Holomisa uviedol, že manévre boli naplánované dávno pred týmito udalosťami.
„Neťahajme hneď za záchrannú brzdu len preto, že USA majú s niektorými krajinami problém, naši nepriatelia to nie sú,“ povedal Holomisa.