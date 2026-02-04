Veľké knihy, ktoré nestarnú. Prečo klasika prežila stáročia a stále ju čítame?

Príbehy, ktoré vznikli pred desiatkami až stovkami rokov, sa stále čítajú, diskutujú a znovu vydávajú. Čím si klasická literatúra udržiava výnimočné postavenie aj v 21. storočí?
Klasická literatúra má zvláštnu schopnosť vzdorovať času. Aj v období, keď sa knižný trh doslova hemží novinkami, rýchlymi hitmi a trendmi zo sociálnych sietí, si diela autorov ako Tolstoj, Dostojevskij, Hemingway, Remarque, Austenová či Pasternak nachádzajú stále nových čitateľov. Nielenže nevyšli z módy, ale vychádzajú v nových prekladoch, reedíciách a luxusných spracovaniach.
Ako hovorí šéfredaktor vydavateľstva Ikar Marcel Melicher, tajomstvo klasiky spočíva v jej nadčasovosti. Diela ako Vojna a mier, Idiot či Zločin a trest nehovoria len o konkrétnych historických udalostiach. Skúmajú ľudskú dušu, morálne dilemy, lásku, vinu, zodpovednosť a hľadanie zmyslu života. Témy, ktoré sú aktuálne bez ohľadu na dobu.
Osobitnú kapitolu tvorí Doktor Živago od Borisa Pasternaka. Román, ktorý bol v čase svojho vzniku pre sovietsky režim neprijateľný, dnes patrí medzi najvýznamnejšie diela svetovej literatúry. Publicista Robert Dyda pripomína nielen dramatické okolnosti vzniku knihy, ale aj jej silné posolstvo – zápas jednotlivca o vnútornú slobodu v čase spoločenských otrasov. Nové slovenské vydanie, ktoré vychádza v marci, prináša moderný preklad a citlivé spracovanie básní Jurija Živága.
K popularite klasiky výrazne prispieva práve edícia Odeon vydavateľstva Ikar. Prináša „veľké knihy“ v novom šate – s kvalitnou grafikou, niekedy oriezkami a dôrazom na čitateľský zážitok. Moderátorka a bookloverka Hana Zavřelová priznáva, že práve odeonky ju dokážu okamžite pritiahnuť, a to nielen obsahom, ale aj vizuálnym spracovaním. Klasika sa tak stáva atraktívnou aj pre tých, ktorí sa jej kedysi možno obávali. Ona osobne sa napríklad teraz teší najmä na novinku Wellness od Nathana Hilla, jedna z najpredávanejších kníh posledných týždňov na Slovensku. A to aj napriek hrúbke (má vyše 700 strán) a faktu, že nejde o jednoduché, oddychové čítanie.
Vypočujte si knižný podcast o klasike
Čo teda spája všetkých týchto autorov a diela, ktoré prežili desaťročia či stáročia? Prečo sa k nim stále vraciame a oplatia sa pre vydavateľov, alebo je to skôr stratová činnosť? Robia sa aj nové preklady alebo vychádzajú v tých pôvodných? A čo minimalistické obálky – je to zámer?
O tom, prečo nás klasická literatúra stále baví, ktoré tituly dnes najviac rezonujú a aké literárne lahôdky nás čakajú v edícii Odeon, sa viac dozviete v knižnom podcaste s hosťami Marcelom Melicherom, Jozefom Banášom, Hanou Zavřelovou a Robertom Dydom.
Celý podcast si môžete vypočuť tu:
https://kniznykompas.podbean.com/e/klasika-zije-preco-stale-citame-dostojevskeho-hemingwaya-ci-remarquea/
Pripravil Milan Buno, literárny publicista
