Veľká výzva pre pokoj diváka: Do kín prichádza mysteriózny horor Uzol zla

Môže vás to stáť život alebo aspoň na veľmi dlho pripraviť o pokojný spánok. Uzol zla je napínavý a desivý mysteriózny horor, no nechýba mu ani hravosť a čierny humor. Do našich kín príde už 2. októbra.
Veronika (Sabina Rojková) a Mirek (Janek Gregor) potrebujú oživiť svoj vzťah. Keďže Veronika je milovníčka hororov, spoločne sa vyberú na organizovaný zájazd po stopách záhadných vrážd. Cieľom výletu je oblasť Slavkovského lesa, prezývaná „uzol zla“ – miesto plné nevysvetliteľných udalostí. Posádku zájazdového autobusu dopĺňa plachý vedúci Alex (Ivan Lupták), zarytá veriaca Ludmila (Valérie Zawadská), extrovertný influencer Honza (Petr Uhlík) a zvláštny manželský pár Dana (Ivana Uhlířová) s Dávidom (Jan Jankovský).
S každou ďalšou zastávkou sa správanie účastníkov citeľne mení. Veronika si všíma, že v nich narastá agresia a hnev. Je to súčasť hry? Alebo niečo v lesoch prebúdza vo všetkých to najhoršie? Zájazd sa mení na nočnú moru a legenda o zlovestnej Navke (Nelly Řehořová) ožíva…
Režisér Jan Haluza približuje atmosféru filmu slovami: „Je to dosť strašidelný film, ale nie je to taký ten až nepríjemne frustrujúci horor, ktorý nakoniec strašne zle dopadne. Je to napínavý mysteriózny príbeh, v ktorom prebieha pátranie po rôznych tajomstvách a nevysvetliteľných záhadách. „
Trailer k filmu:
Hororový žáner nie je pre audiovizuálnu tvorbu našich kultúrnospoločenských podmienok úplne typický – ako pre slovenskú, tak pre českú. Jan Haluza sa však ponuke nakrútiť práve horor veľmi potešil: „Celovečerný hororový film som chcel nakrútiť už dávno, myslel som naň ešte ako začínajúci amatérsky filmár, kedy som nakrúcal svoje prvé krátke žánrové filmy, a to vrátane niekoľkých hororových. Ako profesionálny filmár som si odskočil ku komédiám, ale chcel som točiť skôr práve horory a podobné žánrovky. A keď prišla ponuka na tento film, tak som zajasal a skočil po nej. Je to pre mňa návrat domov.‟
Napriek svojej láske k hororovému žánru priznáva, že ide o náročnú úlohu: „Udržať žáner hororu a neskĺznuť do komédie je dosť náročné, verím, že sa to podarilo. Myslím, že diváci sa v kinách budú viac báť ako smiať.‟ Okrem réžie bol Jan Haluza aj spoluautorom scenára, ktorý vytvoril s Jakubom Volákom. Tento vníma dôležitú spoločenskú aktuálnosť filmu: „Je to aj atmosférický príbeh, ktorý čiastočne reflektuje aktuálnu spoločnosť a jej rozdelenie. Niektoré postavy v sebe majú veľa hnevu a tiež agresie a tá sa v nich postupne prebúdza.‟
Do hlavných rolí Veroniky a Mirka boli obsadení herečka a herec, ktorí majú s témou už nejakú tú skúsenosť. „Ako herečka horory často dabujem – aj tie najstrašidelnejšie z najstrašidelnejších. V dabingovom štúdiu som väčšinou sama v tme, to sa naozaj bojím,‟ povedala predstaviteľka Veroniky a jej filmový partner zas o sebe prezradil: „Horory milujem! Na každom z nich je nejaký aspekt, ktorý je pre mňa príťažlivý. Je mi blízky okultizmus, hermetizmus i tajomno. Na hororoch ma baví sledovať aj to, keď sa ich tvorcovia držia nejakých reálnych zdrojov.‟
Zaujímavosťou je, že titulnú pieseň k filmu naspievala Nelly Řehořová, ktorá vo filme stvárnila Navku. V slovanskej ľudovej tradícii ide o nebohé mladé dievča, ktoré porušilo vernosť alebo iný sľub svojmu milému, prípadne utiekla pred svadbou, bol jej neverný jej milý alebo ho zabila pomocou kúziel. Skladbu Mimo tenhle svět si môžete vypočuť a klip pozrieť TU.
Mysteriózny horor Uzol zla prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 2. októbra.
Informačný servis