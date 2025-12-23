Veľká pocta pre Trumpa. Americký prezident oznámil vznik novej triedy vojnových lodí, ktoré ponesú jeho meno

Prezident uviedol, že sa bude osobne podieľať na návrhu lodí spolu s americkým námorníctvom, keďže sa podľa vlastných slov považuje za „veľmi esteticky založeného človeka“.
Donald Trump
Americký prezident Donald Trump oznámil vznik novej triedy ťažko vyzbrojených vojnových lodí. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump oznámil vznik novej triedy ťažko vyzbrojených vojnových lodí, ktoré ponesú jeho meno. Takáto pocta sa zvyčajne udeľuje až po odchode lídrov z funkcie.

Podľa Trumpa sa v prvej fáze plánuje výstavba dvoch lodí triedy Trump, ich počet sa však môže výrazne zvýšiť. Šéf Bieleho domu uviedol, že pôjde o „jedny z najsmrteľnejších hladinových bojových lodí“ a zároveň o „najväčšiu bojovú loď v dejinách našej krajiny“.

Nejde o Čínu

Na otázku, či majú plánované vojnové lode slúžiť ako odpoveď na rivala Washingtonu Peking, Trump odmietol poskytnúť konkrétne vysvetlenie. Namiesto toho povedal: „Je to reakcia na všetkých, nejde o Čínu. S Čínou máme veľmi dobré vzťahy.“

Americký líder uviedol, že lode budú mať výtlak 30- až 40-tisíc ton a budú vyzbrojené raketami a delami, ako aj zbraňovými systémami, ktoré sú ešte vo vývoji, napríklad lasermi a hypersonickými strelami. Lode triedy Trump budú výrazne väčšie ako súčasné americké torpédoborce a krížniky.

Vojenské lode, Donald Trump
Trump sa bude podieľať na návrhu lodí

Prezident uviedol, že sa bude osobne podieľať na návrhu lodí spolu s americkým námorníctvom, keďže sa podľa vlastných slov považuje za „veľmi esteticky založeného človeka“.

Washington výrazne zaostáva za Pekingom v počte lodí vo svojom námorníctve. Správa predložená Kongresu začiatkom tohto roka upozornila, že americkí vojenskí predstavitelia a ďalší pozorovatelia vyjadrujú obavy z tempa čínskeho lodiarstva, ktoré sa v ostatných rokoch výrazne zrýchlilo.

Vojenské lode, Donald Trump
