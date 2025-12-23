Veľká pocta pre Trumpa. Americký prezident oznámil vznik novej triedy vojnových lodí, ktoré ponesú jeho meno

Americký prezident Donald Trump oznámil vznik novej triedy ťažko vyzbrojených vojnových lodí, ktoré ponesú jeho meno. Takáto pocta sa zvyčajne udeľuje až po odchode lídrov z funkcie.
Podľa Trumpa sa v prvej fáze plánuje výstavba dvoch lodí triedy Trump, ich počet sa však môže výrazne zvýšiť. Šéf Bieleho domu uviedol, že pôjde o „jedny z najsmrteľnejších hladinových bojových lodí“ a zároveň o „najväčšiu bojovú loď v dejinách našej krajiny“.
Nejde o Čínu
Na otázku, či majú plánované vojnové lode slúžiť ako odpoveď na rivala Washingtonu Peking, Trump odmietol poskytnúť konkrétne vysvetlenie. Namiesto toho povedal: „Je to reakcia na všetkých, nejde o Čínu. S Čínou máme veľmi dobré vzťahy.“
Americký líder uviedol, že lode budú mať výtlak 30- až 40-tisíc ton a budú vyzbrojené raketami a delami, ako aj zbraňovými systémami, ktoré sú ešte vo vývoji, napríklad lasermi a hypersonickými strelami. Lode triedy Trump budú výrazne väčšie ako súčasné americké torpédoborce a krížniky.
Trump sa bude podieľať na návrhu lodí
Prezident uviedol, že sa bude osobne podieľať na návrhu lodí spolu s americkým námorníctvom, keďže sa podľa vlastných slov považuje za „veľmi esteticky založeného človeka“.
Washington výrazne zaostáva za Pekingom v počte lodí vo svojom námorníctve. Správa predložená Kongresu začiatkom tohto roka upozornila, že americkí vojenskí predstavitelia a ďalší pozorovatelia vyjadrujú obavy z tempa čínskeho lodiarstva, ktoré sa v ostatných rokoch výrazne zrýchlilo.