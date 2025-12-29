Dokonca podaktorí o tom majú trvalý záznam na strope svojej obývačky. Tento moment je už po stáročia symbolom oslavy a radosti.
Je znamením, že sa v tejto rýchlej dobe treba na chvíľu zastaviť. Vychutnať si spoločnosť blízkych či priateľov a prežiť naplno všetko to krásne, čo nás obklopuje. Hovorí sa, že Francúzi sú majstri v umení vychutnať si život a my by sme sa mohli inšpirovať. Nie náhodou práve z Francúzska prišla inšpirácia do našich končín v podobe šampanského.
Písal sa rok 1825 kedy vzniklo v Prešporku prvé vinárstvo na šampanské mimo Francúzska. Nejeden nadšenec matematiky by zhíkol „Veď to už je 200 rokov!“. A veru, mal by pravdu. Za históriou obľúbeného sektu Hubert sa skrýva krásny príbeh dvoch ľudí Johanna a Paulíny, ktorí si padli do oka i do manželského zväzku. Príbeh, ktorý zdobí láska a nepochybne i láska k vínu, ktoré bolo v okolí Prešporku mimoriadne kvalitné. V dobách, kedy neexistovali antibiotiká, ani preventívne prehliadky, bol život vrtkavý. A tak Paulína zostala vdovou s troma deťmi a zodpovednosťou za vinárstvo Hubert J.E.. Vedenie vinárstva Paulína preberá v najťažších dobách vinárskej histórie. Fyloxéra, postrach vinohradníkov, zdevastoval vinič po celej Európe. Paulína musela byť silná žena. Možno práve tie najťažšie životné chvíle z nás dokážu vydolovať novú energiu a schopnosti, o ktorých sme doposiaľ netušili. Paulína dosiahla priam neuveriteľný progres. Jej šampanské sa ponúkalo na stoloch gurmánov z tých najvyšších vrstiev. Dokonca ako oficiálny dodávateľ kráľovského dvora Františka Jozefa I. a jeho manželky známej ako Sissi. I sám cisár povedal: „Toto šampanské je vynikajúce!“.
O mnoho rokov neskôr, po druhej svetovej vojne, prichádza znárodnenie a v roku 1952 presun výroby do mesta Sereď. Legenda vraví, že v meste Sereď je najviac tankov a sem tam padne aj výstrel. Nuž, nerezových tankov na víno samozrejme. Výstrel korkovej zátky je dôkazom, že vo fľaši sektu je naozaj tesno. Šumivé víno vo fľaši má tlak dva krát vyšší ako v pneumatike vášho auta. Preto majú kvalitné sekty špeciálne fľaše.
Špeciálna fľaša pre špeciálnu príležitosť
200 rokov Vinárstva Hubert J.E. bezpochyby je výnimočnou príležitosťou a pri nej uzrela svetlo sveta aj špeciálna limitovaná edícia sektu a nádherná oslava. Ubehli dve storočia a na vlnách Dunaja sa pri príležitosti jubilea zišli vzácni hostia, aby vzdali hold značke, ktorá sa stala symbolom slávnostných okamihov. Dych berúcim programom sprevádzal moderátor Juraj Bača, ktorý previedol hostí bohatou históriou vinárstva. V mene spoločnosti sa prihovoril Peter Krúpa, ktorý poďakoval všetkým, čo stáli pri zrode a raste značky počas celého jej putovania do sŕdc a pohárov milovníkov šumivého vína.
O hudobný zážitok sa postarali Mirka Partlová a Dárius Koči, ktorí v sprievode tanečníkov Credance v špeciálnej „historickej“ choreografii Lacka Cmoreja vystúpili s piesňami ako „Ja som optimista“, „S úsmevom“ či „Skyfall“ a s umeleckým prevedením previedli hostí 200 ročnou históriou. Hostia si popritom mohli vychutnať výnimočné sekty, ktoré vznikali naprieč históriou vinárstva, a zaspomínať si na míľniky, ktoré formovali jeho príbeh. Vrcholom večera bol krst nového sektu Hubert 200 Jubileé, ktorého krstnou mamou sa stala elegantná diva Karin Haydu.
Spolu s generálnym riaditeľom Petrom Krúpom zasypali prírastok korkami z fliaš – na znak uctenia si všetkých prípitkov, ktoré Hubert sprevádzal v priebehu storočí.
Oslava historických míľnikov vinárstva vyvrcholila jubileom. Aj takéto honosné chvíle však pripomínajú, že úspech býva zmesou priazne osudu, tvrdej práce, trochy šťastia a množstva pokory. AJ to priviedlo vinárstvo Hubert J.E. tam, kde je dnes. Bude pokračovať a napĺňať svoj záväzok – spájať ľudí v reálnom svete a vlievať radosť do malých aj veľkých životných okamihov, ktoré stoja za oslavu. Hubert J.E. tak aj po 200 rokoch zostáva symbolom spojenia, radosti a elegancie, ktorá sa štrngnutím rozozvučí pri každom prípitku.
Na zdravie! www.najnapoje.sk
