Vďaka darcom dostala malá Emmka šancu bojovať – na jej liečbu sa vyzbieralo už viac ako 47-tisíc eur

Emmkin príbeh nie je len o boji o prežitie, ale aj o sile ľudskej spolupatričnosti. Príbeh predčasne narodeného dievčatka, ktoré vážilo pri narodení len 480 gramov, sa dotkol tisícov ľudí. A tí ukázali, že v ťažkých chvíľach vie Slovensko držať spolu. Vďaka štedrosti darcov sa prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk podarilo pre túto malú bojovníčku vyzbierať už viac ako 47 000 eur – financie, ktoré jej umožnili absolvovať rehabilitácie, terapie a dokonca aj liečbu kmeňovými bunkami.

Emmka prišla na svet v 25. týždni tehotenstva. Ihneď po narodení musela byť resuscitovaná a pripojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Prvé dni boli kritické. Na piaty deň utrpela masívne krvácanie do mozgu. Neurochirurg zákrok pôvodne odmietol s tým, že by ho pravdepodobne neprežila. Až po naliehaní lekárov a matky zákrok napokon vykonal – a Emmke sa uľavilo. No následky boli vážne. Časť mozgového tkaniva odumrela a lekári predpovedali postihnutie pohybového ústrojenstva.

Emmka strávila takmer päť mesiacov v nemocnici. Prekonala otravu krvi, viaceré infekcie, operáciu očí a celú sériu komplikácií, ktoré si väčšina ľudí ani nevie predstaviť. Aj po prepustení z nemocnice potrebovala Emmka naďalej kyslíkovú podporu a pre rodinu to znamenalo neustály boj o to, aby mala dostatok kyslíka. Prenosný kyslík sa na Slovensku zohnať prakticky nedá – jeho cena sa pohybuje okolo 3 000 eur, čo je pri materskej matky Zuzany (cca 540 eur mesačne) prakticky nedosiahnuteľná položka.

Dnes má Emmka takmer tri roky a hoci ju naďalej sprevádzajú diagnózy ako DMO (detská mozgová obrna), porucha sluchu, mikrokránia, centrálna tonusová porucha či zrakové postihnutie, je to usmiate dievčatko plné života. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám dokáže sedieť s oporou, skúša sa stavať na nohy a miluje, keď ju v rehabilitačnom centre stavajú do chodítka.

„Bez pomoci dobrých ľudí by sme to nikdy nezvládli. Mesačne míňame viac ako tisíc eur len na cvičenia, terapie a cestovanie. Absolvovali sme už aj transplantáciu kmeňových buniek a čakajú nás ďalšie podania. Poisťovňa nepreplatila ani cent,“ hovorí Emmkina mama Zuzana, ktorá sa o dcérku stará sama.

Jednou z mála možností, ako získať finančné prostriedky na tak náročnú liečbu, je práve verejná výzva na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Rodina si nesmierne váži, že im táto platforma otvorila dvere k pomoci, ktorú by si inak nemohli dovoliť.

Emmkin pokrok je dôkazom, že aj zázraky sa dejú – no často potrebujú pomoc ľudí. Od narodenia nedokázala držať hlavičku, dnes sa snaží stáť, hrá sa a komunikuje po svojom. Cvičí štyrikrát týždenne v Centre podpory zdravia AMAL pri Prievidzi, navštevuje logopéda, súkromné terapie a playwisely v Martine. Každé vyšetrenie absolvuje so sanitkou – stále totiž nemajú prenosný kyslík.

„Nenechám ju byť ležiakom. Emmka bude chodiť. Má na to. Len potrebujeme čas, veľa lásky a občas aj trochu pomoci,“ dodáva mama so slzami v očiach.

Emmkin príbeh sledujú stovky ľudí aj na jej facebookovej stránke Bojovníčka Emmka, kde pravidelne pribúdajú fotky, videá a informácie o jej pokrokoch. Je to malý zázrak – dieťa, ktorému lekári nedávali šance na prežitie, dnes dokazuje, že odhodlanie a láska dokážu prekonať aj tie najťažšie začiatky.

Rodina je nesmierne vďačná, že svoj príbeh môže zdieľať práve prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý im umožňuje nielen získať podporu, ale aj udržiavať kontakt s tými, ktorí ich na tejto náročnej ceste sprevádzajú. Práve vďaka tejto komunite dobrých ľudí Emmka každý deň dostáva novú šancu bojovať.

