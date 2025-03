Varšava Muskovi odkázala, že za Starlink pre Ukrajinu mu zaplatila už 83 miliónov dolárov

Poľsko zaplatilo takmer 83 miliónov dolárov za komunikačný systém Starlink pre vojnou zmietanú Ukrajinu. Oznámilo to vo štvrtok poľské ministerstvo pre digitalizáciu po online konflikte medzi majiteľom Starlinku, americkým miliardárom Elonom Muskom a poľským ministrom zahraničia.

Musk vyhlásil, že ukrajinská „frontová línia by skolabovala“, ak by Kyjevu vypol Starlink. To podnietilo poľského ministra zahraničia Radoslawa Sikorského Muskovi X povedať: „Starlink pre Ukrajinu platí poľské ministerstvo digitalizácie.“ Varšava pre Ukrajinu kúpila 24 560 terminálov a uhrádza mesačné poplatky. Poľsko dodalo, že tento rok plánuje minúť ďalších 20 miliónov dolárov na poplatky za služby Starlinku pre Kyjev.

Musk poľskému ministrovi odpovedal pohŕdavo: „Buď ticho, malý človiečik. Platíš nepatrný zlomok nákladov. A za Starlink neexistuje žiadna náhrada.“ Nakoniec sa však zaviazal zachovať prístup Ukrajiny k sieti. Po spore so Sikorskim Musk na sieti X uviedol: „Aby bolo úplne jasné, bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasím s politikou Ukrajiny, Starlink nikdy nevypne svoje terminály.“