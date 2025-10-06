Vanda Palkovičová: Pilotka Airbusu A320, ktorá dokazuje, že sny na oblohe nemajú pohlavie - ROZHOVOR

Z kokpitu Airbusu A320 vidí svet z perspektívy, o akej mnohí len snívajú. Vanda Palkovičová patrí medzi tie ženy, ktoré prelomili hranice tradičných predstáv o letectve — nielen pilotuje jedno z najmodernejších lietadiel sveta, ale sama inšpiruje ďalšiu generáciu dievčat, aby sa nebáli vystúpiť zo zóny komfortu.
Ako sa zrodí túžba stať sa pilotkou v prostredí, kde dominuje mužská presnosť a disciplína? V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips Vanda otvorene hovorí o svojej ceste od prvých hodín vo výcvikovom lietadle až po kokpit Airbusu A320, ktorý priniesol digitálnu revolúciu do letectva. Prezradí, aké výzvy musela prekonať, ako vyzerá bežný deň v oblakoch a prečo sa aj po rokoch lietania neprestáva tešiť na každý východ slnka vo výške desiatich kilometrov.
V druhej časti sa ponoríme do sveta, kde je odvaha rovnako dôležitá ako precíznosť — života ženy v kokpite. Ako zvláda stereotypy, neustále štúdium, dlhé lety a návraty domov a čo by odkázala mladým ženám, ktoré snívajú o tom, že raz prevezmú kormidlo lietadla?
Tento rozhovor je viac než len o lietaní — je o slobode, odhodlaní a sile ísť si za svojím snom, aj keď sa to zdá byť proti vetru.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- ako naplno žije svoj sen byť pilotkou Airbusu A320 a čo ju viedlo na túto cestu
- aké výzvy a nezabudnuteľné momenty zažila počas výcviku a každodennej práce v kokpite
- ako sa vyrovnáva s dlhými letmi, časovými posunmi a nečakanými situáciami vo vzduchu
- čo pre ňu znamená byť ženou v prevažne mužskom svete letectva a ako zvláda rovnováhu medzi kariérou a osobným životom.
- zaujímavé a netradičné príbehy z jej pilotnej praxe, ktoré odhaľujú ľudskú tvár letectva
- aké rady a inšpirácie má pre mladé dievčatá, ktoré snívajú o tom, že sa raz usadia v pilotnej kabíne