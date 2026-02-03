Valentín v znamení IQOS: Najkrajší darček pre dvoch a spoločné chvíle bez dymu

Prekvapenie, ktoré v sebe spája eleganciu a skutočnú ohľaduplnosť?
Informačný servis
Foto: PMI
Technologický skvost, ktorý z vášho Valentína nadobro vymaže dym a nepríjemný zápach cigariet na rukách?

Sviatok zaľúbených je tradične spojený s hľadaním darčeka. Našej drahej polovičke chceme vyjadriť nielen lásku, ale aj starostlivosť – že nám na tom druhom naozaj záleží a všímame si ho so všetkým (aj so zlozvykmi, ktoré vieme zmeniť na lepšiu voľbu). Ak hľadáte ten správny tip pre dospelého fajčiara a zároveň inšpiráciu, ktorá v sebe spája moderný životný štýl, eleganciu a ohľaduplnosť, nová generácia bezdymových zariadení IQOS ILUMA i je jasným favoritom tohtoročného Valentína.

Klišé bonboniéru si nechajte na inokedy

Zabodujte! Sladká čokoláda pošteklí partnerkine či partnerove chuťové bunky, ale moderná technológia prináša oveľa viac. A tak počas valentínskej večere už nemusíte odbiehať na balkón. Tentoraz bude cigaretový dym už len nepríjemnou spomienkou.

02_ilustracna foto_zdroj pmi.jpg
Foto: PMI

Viete, prečo je IQOS ideálnym valentínskym tipom?

Pretože je bez zápachu cigariet na prstoch. Predstavte si koniec nepríjemným stopám po klasickom fajčení, zabudnite na popol a dym z klasických cigariet. Domov či interiér auta zostávajú svieže a bez dráždivého oblaku dymu. Navyše toto bezdymové zariadenie ponúka pokročilé funkcie, čím predstavuje inteligentného spoločníka. A nakoniec to najdôležitejšie práve na sviatok zaľúbených. Bezdymový darček je totiž prejavom ohľaduplnosti. Prechod z klasických cigariet u dospelých fajčiarov na bezdymovú alternatívu je aj o rešpekte k spoločnému priestoru, ktorý zdieľate.

03_ilustracna foto_zdroj pmi.jpg
Foto: PMI

Štýlový dizajn sa prepojil s výnimočnou technológiou

Pri používaní zariadenia vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym ako pri klasických cigaretách. Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. To je aj dôvod, prečo sú bezdymové alternatívy vnímané ako menej riziková alternatíva oproti klasickým cigaretám pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. IQOS ILUMA i produkuje o 99 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami.*

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*“O 99 % menej“ predstavuje priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. To nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 99%.

