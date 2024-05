Rusi rozšírili bojovú zónu v Charkovskej oblasti o 70 kilometrov, podľa Zelenského sa nedostali k najsilnejšej línii obrany (video)

Ruskí vojaci sa pri útoku na Charkovskú oblasť k „betónovej línii obrany“ nedostali. Povedal to v rozhovore s novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že ruská armáda postúpila iba k prvej ukrajinskej obrannej línii, informuje web Ukrajinská pravda.

„Prvá línia nie je na hraniciach. Je nemožné tam postaviť opevnenia, pretože našich ľudí zabíjali ruské zbrane,“ povedal Zelenskyj. Prvú líniu, ktorá nie je presne na hraniciach, podľa jeho slov vybudovala ukrajinská armáda pod neustálou paľbou.

Prezident konštatoval, že aj druhú líniu obrany vybudovala armáda a až tretiu postavili miestne úrady. O tretej línii povedal, že je najsilnejšia, ale nie preto, že miestne úrady budujú lepšie ako armáda, „ale jednoducho preto, že je vzdialenejšia od zbraní, od delostreleckých granátov, od bombardovania„.

🇺🇦😨🇷🇺Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces Alexander Syrsky admitted there is a danger of Russian units could breakthrough and appear behind Ukrainian troops‘ positions in Kharkov region https://t.co/dZLblTiVRW pic.twitter.com/TRMfnXi3T8

