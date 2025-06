V Žiline našli náhradníka za Ščasného, pod Dubňom bude opäť pracovať český tréner - VIDEO, FOTO

Novým trénerom futbalistov MŠK Žilina sa stal 48-ročný Petr Ruman. Český kouč na uvedenom poste nahradí svojho krajana Michala Ščasného, pred ktorým túto pozíciu zastával tiež odborník z Česka Jaroslav Hynek.

„Niekdajší útočník, ktorý strávil viac ako 20 rokov v Nemecku, kde najskôr strieľal góly v I. aj II. bundeslige, pôsobil po skončení kariéry ako tréner resp. asistent trénera vo viacerých mužstvách. Po nemeckých výzvach prichádza slovenská, doposiaľ najväčšia,“ referuje oficiálny web tímu spod Dubňa.

Ako tréner začínal pri mládeží Mainzu, v ktorom ešte ako hráč pôsobil pod taktovkou Jürgena Kloppa. Pôsobil tiež vo Frankurte nad Mohanom, Darmstadte či Fürthe. V Nemecku zatiaľ naposledy pracoval vo Fürthe, v ktorom najprv pracoval ako asistent Stefana Leitla pri A-tíme, neskôr ako hlavný kouč viedol rezervu.

„Základom bude tvrdá práca každý deň, disciplína a cez kvalitu v tréningu sa určite vieme posunúť do kvality v zápase. Je dôležité, aby celý klub fungoval ako jeden celok. Charakter a tímovosť sú zásadné body mojej trénerskej filozofie,“ dodal nový tréner „šošonov“ podľa webu zilinskyvecernik.sk.

„Pracovali sme s nejakými alternatívami, no bolo to hektické, pretože sme vzhľadom na začiatok prípravy to potrebovali uzavrieť. Rozhodli sme sa pre Petra Rumana, s ktorým sme boli v kontakte už v minulosti. Po odchode Jaroslava Kentoša sme sa vtedy rozhodli pre Pavla Staňa,“ poznamenal športový manažér klubu Karol Belaník.

„Poznáme jeho filozofiu, koncepciu a vnímanie futbalu. Je veľmi ovplyvnený bundesligovým futbalom, v ktorej pôsobil aj ako hráč. Trénoval ho Jürgen Klopp či Thomas Tuchel. Je to erudovaný odborník, ktorý dlhé roky pôsobil aj pri mládeži. Stále tiež dbáme na prepojenie A-tímu s mládežníckou akadémiou, takže veríme, že v tomto nám spraví kus dobrej roboty. Vzhľadom na tlak rozhodnutie nebolo jednoduché, ale tak sme sa rozhodli,“ dodal Belaník.