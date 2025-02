V Třinci opäť úradovali hokejisti spod Tatier. Obhajcovia titulu veria, že stratené sebavedomie je späť

Hokejisti úradujúceho českého majstra HC Oceláři Třinec triumfovali v nedeľňajšej dohrávke 37. kola extraligy na svojom ľade nad HC Energie Karlovy Vary 2:1 a poskočili v tabuľke na 10. miesto. Pod výhru tímu zo Sliezska sa výraznou mierou podpísali dvaja slovenskí korčuliari. Na 1:1 vyrovnával v úvode druhej tretiny po prihrávke Libor Hudáčka nestarnúci Vladimír Dravecký a rozhodujúci zásah si pripísal na konto v 31. minúte Marko Daňo.

Třinec tak aspoň z časti odčinil sériu troch prehier za sebou, ktorú zaznamenal v kolách pred februárovým asociačným termínom. Zverenci trénera Zděnka Motáka sa však stále nacházajú v nepokojných vodách tabuľky, iba tri body od posledných Vítkovíc. „Dnes sme podali príkladný bojovný výkon za čo si chlapci zaslúžia pochvalu. Hrali sme presne tým systémom, ktorým sme v minulosti vyhrávali dôležité zápasy v play-off a získavali tituly,“ povedal pre klubový web tréner Moták.

„Draci“ majú aktuálne na súpiske až deväť hokejistov spod Tatier. Obranca Martin Marinčin laboruje so zranením a Vilam Čacho bol v nedeľu mimo zostavy, no Patrik Koch, Tomáš Marcinko, Patrik Hrehorčák, Miloš Roman, Libor Hudáček, Vladimír Dravecký a Marko Daňo na súpiske nechýbali.

Pre 39-ročného Draveckého to bol prvý ligový gól v prebiehajúcom ročníku. Odchovanec košického hokeja, ktorý je hráčom Třinca už dekádu, tak minimálne raz skóroval v každej z ostatných desiatich sezón.

Daňo je s 28 kanadskými bodmi a 18 gólmi najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom tímu. Po čase si rodák z rakúskeho mesta Eisenstadt opäť zahral v jednom útoku s Hudáčkom a Andrejom Nestrašilom. „Ja som hlavne rád, že už máme zostavu takmer kompletnú. Zranení aj chorí chlapci sa vracajú, do záveru sezóny ideme v plnej sile a sme za to vďační. S Hudym a Nestym sa mi hrá super, dali sme dnes gól, nabudúce to snáď bude ešte lepšie,“ zhodnotil po zápase Daňo.

Úradujúceho českého majstra čaká v polovici mesiaca mimoriadne náročný program, od 12. februára do 17. februára, teda v priebehu šiestich dní, absolvuje až štyri zápasy. „Bude to náročné, ale cítime, že sa dostávame do potrebného tempa. Aj naše skúseností z minulých rokov potvrdzujú, že si vieme formu načasovať správne. Musíme však postupovať krok po kroku, pretože liga je extrémne vyrovnaná,“ skonštatoval pre oficiálnu klubovú stránku Hudáček, ktorý sa do zostavy majstra vrátil na prelome rokov po zranení zápästia.