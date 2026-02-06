V Tatranskej Lomnici sa uskutoční ďalší ročník podujatia Snežné psy, malých i veľkých čaká víkend plný zábavy

Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny.
VYSOKÉ TATRY: Snežné psy v Tatranskej Lomnici
Jazda na psom záprahu počas podujatia Snežné psy v Tatranskej Lomnici. Foto: archívne, SITA/Mária Frisová.
Počas nadchádzajúceho víkendu 7. a 8. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční ďalší ročník obľúbeného rodinného podujatia Snežné psy. Na účastníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, vystúpení psíkov, lavínových hier a rodinnej lyžovačky na zjazdovkách strediska Tatranská Lomnica.

Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre nich pripravená dobrodružná expedícia od póla k pólu, ktorá je plná zábavných úloh. Svoje schopnosti na reálnom príklade ukážu aj lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby, ktoré sa budú snažiť vypátrať a následne vyslobodiť dobrovoľníkov, ktorí „uviazli“ pod lavínou.

Podujatie sa uskutoční pod Lomnickým štítom, v Tatranskej Lomnici, konkrétne v areáli Maxilandu vedľa Apresski baru. Vstup na podujatie je zadarmo.

