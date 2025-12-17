V talianskych Alpách objavili stovky metrov dinosaurích stôp s viditeľnými prstami a pazúrmi

V talianskych Alpách v národnom parku Stelvio objavili stovky metrov dinosaurích stôp s viditeľnými prstami a pazúrmi, uviedli v utorok miestne úrady.
„Táto kolekcia dinosaurích stôp patrí medzi najväčšie v celej Európe a na svete,“ povedal na tlačovej konferencii predseda regiónu Lombardsko Attilio Fontana. Stopy staré viac ako 200 miliónov rokov objavil v septembri fotograf prírody Elio Della Ferrera na takmer zvislej skalnej stene. Niektoré stopy majú priemer až 40 centimetrov.
Putovali spolu
Stopy sa tiahnu „stovky metrov a vypovedajú aj o správaní zvierat, pretože okrem toho, že vidíme zvieratá kráčajúce spolu, sú aj miesta, kde sa stretávajú,“ dodal Fontana. Della Ferrera privolal paleontológa Cristiana Dal Sassa z Prírodovedného múzea v Miláne, ktorý zostavil tím talianskych expertov.
„Paralelné stopy sú jasným dôkazom synchronizovaného pohybu stáda a sú tu aj stopy poukazujúce na zložitejšie správanie,“ uviedol Dal Sasso v tlačovej správe regiónu. Väčšina stôp je predĺžená a patrí dvojnohým zvieratám. Najlepšie zachované stopy majú aspoň štyri prsty.
Mäkké sedimenty
To naznačuje, že patria prosauropodom, bylinožravým dinosaurom s dlhými krkmi a malými hlavami, ktorí sú považovaní za predchodcov veľkých sauropodov z jury, ako bol brontosaurus. Prosauropody mali ostré pazúry a dospelé jedince mohli dosahovať dĺžku až desať metrov.
Tlačová správa takisto uvádza, že sa v oblasti môžu nachádzať aj stopy dravých dinosaurov a archosaurov, predchodcov krokodílov. Stopy sa nachádzajú na takmer zvislom svahu, ktorý vznikol v dôsledku alpínskeho vrásnenia.
Kamenná kniha
„Stopy vznikli, keď boli sedimenty ešte mäkké a nasiaknuté vodou, na širokých prílivových pláňach okolo pravekého oceánu Tetis,“ povedal ichnológ Fabio Massimo Petti.
„Tvarovateľnosť týchto veľmi jemných vápenatých bahien, ktoré sa teraz premenili na horninu, zachovala na niektorých miestach skutočne pozoruhodné anatomické detaily, ako sú odtlačky prstov a dokonca aj pazúrov.“
Stopy následne zakryli sedimenty, ktoré ich ochránili, no v dôsledku alpského vrásnenia a erózie horského svahu sa opäť dostali na povrch.
„Keďže vrstvy obsahujúce stopy sú rôznorodé a prekrývajú sa, máme jedinečnú príležitosť študovať evolúciu zvierat a ich prostredia v priebehu času,“ povedal geológ Fabrizio Berra. „Je to ako čítanie z kamennej knihy,“ dodal.