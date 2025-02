V športovom SITE: Sexuálne zneužívanie intelektovo znevýhodnených športovcov je téma, pri ktorej nemôžeme byť ticho, tvrdí riaditeľa Špeciálnych olympiád Slovensko- ROZHOVOR

„Sedem až osem z obetí, ktoré ohlásia, že boli sexuálne zneužívané, pochádza z prostredia intelektovo znevýhodnených ,“ skonštatovala Eva Gažová, hostka relácie V športovom SITE.

S bývalou pracovníčkou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), držiteľkou ocenenia Krištáľové krídlo za filantropiu a národnou riaditeľkou organizácie Špeciálne olympiády Slovensko sme nahrali rozhovor primárne o intelektovo znevýhodnených športovcoch, ich právach, inklúzii a ďalších reáliách. Reč však prišla aj na mimoriadne citlivú tému- sexuálne zneužívanie, ktoré ma výrazný presah aj do sveta športu. Eva sa tejto, často prehliadanej, téme už roky aktívne venuje.

Sú ľahkým terčom agresorov

„Táto téma je stigmou, preto sme sa rozhodli túto tému otvoriť. Intelektovo znevýhodnení sú pre agresorov ľahkým cieľom, pretože majú tendenciu byť dôverčiví k osobám, ktoré si ich získajú. My sa snažíme o tejto téme s nimi hovoriť. Máme rôzne metodické cvičenia a učíme našich športovcov napríklad to, že keď ich tréner chytí na tréningu za koleno alebo okolo ramien je to ok, lebo ide o športový tréning, kde ich chce niečo naučiť. Ale ak im to niekto spraví v autobuse, v električke, na ulici, v neznámom prostredí, nie je to v poriadku,“ vysvetlila Eva Gažová a doplnila: „Odkedy sa tejto téme venujeme, tak na povrch vyplávali dva prípady, pri ktorých ale nemôžem byť konkrétna.“

Dokážu pomôcť a ponúkajú odbornosť

Špeciálne olympiády Slovensko v danej veci spolupracujú s advokátkou, ktorá má sexuálne zneužívanie vo svojom portfóliu právnych riešení. Podanie pomocnej ruky je tak vedené po odbornej stránke. „Zneužívaní tak nemusia ísť na políciu vypovedať sami, ale pôjdu s našim advokátom. Učíme tiež našich trénerov, že je mimoriadne dôležité, aby si čo najlepšie zapamätali prvú výpoveď obete. Intelektovo znevýhodnení totiž vedia popísať udalosti pravdivo iba raz. Ich najbližšou osobou je často učiteľ či tréner, pretože väčšinu času trávia v DSS-kách a podobne. V tomto majú učitelia a tréneri veľkú porciu zodpovednosti,“ doplnila Gažová.

Identický modus operandi

Pri väčšine trestnej činnosti existujú určité somatotypy ľudí, ktorí majú predpoklady k svojmu konaniu. Pri sexuálnom zneužívaní to však úplne neplatí. „Sexuálnym agresorom môže byť robotník, lekár, učiteľ, môže byť majetný i menej majetný, môže to byť muž i žena a podobne. Ide však vždy o osoby, ktoré pri intelektovo znevýhodnených využijú skutočnosť, že ich obete nevedia rozoznať hranicu medzi tým čo je prijateľné a čo nie. Zneužití sú radi, že sa o nich niekto zaujíma a dáva im pocit, že niekam patria. Modus operandi agresorov je takmer vždy identický.“

Upozorňuje na prevenciu

Obeťami sexuálneho zneužívania nie sú iba príslušníčky nežného pohlavia. „Pri desiatich obetiach ide v priemere o šesť dievčat a štyroch chlapcov,“ upresnila Gažová, ktorá zároveň prezradila, že Špeciálne olympiády Slovensko dostali zahraničný grant na vzdelávanie svojich športovcov v tejto oblasti. „Je dôležité upozorňovať na túto tému. Chceme vzdelávať športovcov, trénerov i rodičov aj naďalej, pretože prevencia je cesta k tomu, aby sa jednotlivým prípadom dalo v značnej miere predísť,“ uzavrela Gažová.

