V športovom SITE: Humanitárna organizácia Lions International podáva pomocnú ruku. Intelektuálne znevýhodnených slovenských športovcov podporí desiatkami tisíc eur

Jedna z najväčších medzinárodných humanitárnych organizácií Lions International s viac ako 1,4 milióna členmi v 210 krajinách sveta oznámila, že v roku 2025 a 2026 sa bude podieľať na projektoch na podporu športovcov so špeciálnymi potrebami na Slovensku.

Ide o dôležitý krok v rámci dlhodobej spolupráce s národnou športovou organizáciou Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá v súčasnosti združuje okolo 1 000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z celého Slovenska.

Podpora športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko

„Naša misia je pomáhať a budovať inkluzívnu spoločnosť, v ktorej majú všetci rovnaké príležitosti,“ hovorí Mark Lyon, viceprezident Lions International a dodáva: „Preto v roku 2026 príde na Slovensko celé Predstavenstvo LIons International, aby sa jeho členovia aktívne zapojili do podpory športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v rámci športových projektov Špeciálnych olympiád Slovensko.“

Mark Lyon, viceprezident Lions International na stretnutí so zástupcami národnej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko v hoteli AC Marriott Old Town Bratislava

Lions International podporuje aktivity Špeciálnych olympiád už dlhé roky. Medzinárodná športová organizácia Špeciálne olympiády združuje takmer šesť miliónov športovcov v 192 krajinách po celom svete. Na Slovensku sú tieto projekty dôležitou súčasťou inkluzívneho športu a tréningové programy, ktoré podporujú, pomáhajú nielen fyzickej, ale tiež sociálnej integrácii športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.

Ocenený je každý

„Naše programy Mladí športovci a MATP sú zamerané na podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z celého Slovenska. Ide o tréningové programy pre deti do 12 rokov, kde je oceňovaný každý, kto sa zúčastní. Tieto iniciatívy tak pomáhajú športovcom so zníženým IQ nielen po fyzickej stránke, ale aj v ich sebavedomí a sociálnej integrácii,“ vysvetľuje Eva Gažová, riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Na podujatiach sa navyše stretne minimálne trojica krajín, čo podporuje medzinárodné prepojenia a výmenu skúseností.

David S. Evangelista, prezident Special Olympics Europe Euroasia (vľavo), Eva Gažová, národná riaditeľka organizácie Špeciálne olympiády Slovensko a Mark Lyon, viceprezident Lions International (vpravo).

Súčasťou Špeciálnych olympiád Slovensko je napríklad aj talentovaný športovec Šimon Jakuš, ktorý patrí medzi známe tváre tejto športovej organizácie a aktuálne aj tanečnej šou Let´s Dance. Svojím odhodlaním a úspechmi inšpiruje ďalších športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Dlhodobo sa venuje atletike a v rámci Špeciálnych olympiád reprezentoval Slovensko na viacerých medzinárodných podujatiach.

Šimon Jakuš, herec a člen Špeciálnych olympiád Slovensko

Lions International v súčasnosti rokuje o konkrétnej finančnej podpore športových podujatí. Doteraz organizácia prispela sumou približne 50 000 EUR na projekty a podporu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením na Slovensku.

Budovanie inkluzívnej budúcnosti

Podľa M. Lyona je kľúčové, aby športovci s intelektuálnym znevýhodnením neboli v spoločnosti vnímaní ako oddelená, separovaná skupina. „Sú rovnocennými členmi spoločnosti a majú právo na plnohodnotné športové zážitky. Lions International preto chce byť aktívnym partnerom v budovaní prostredia, kde budú mať títo športovci rovnaké možnosti ako ostatní,“ zdôrazňuje.

Iniciatívy ako tieto ukazujú, že podpora športu nie je len o víťazstvách, ale najmä o vytváraní spoločenstva inklúzie všetkých, bez ohľadu na ich schopnosti. S podporou Lions International dostávajú športovci na Slovensku príležitosť rásť a ukázať, že šport je skutočne pre všetkých.

Viceprezident Lions International Mark Lyona a David S. Evangelista, prezident Special Olympics Europe Euroasia

Podpora inkluzívneho športu je dôležitou súčasťou misie humanitárnej organizácie Lions International, pričom Mark Lyon je jej členom už viac ako 28 rokov. Svoju cestu začal v miestnom klube v Connecticute v USA a od júla minulého roka zastáva pozíciu viceprezidenta a v roku 2026 navštívi Slovensko už ako prezident tejto celosvetovej organizácie. Posolstvo služby a pomoci tým, ktorí to potrebujú, chce rozšíriť do čo najviac krajín a to predovšetkým medzi mladých ľudí, v ktorých vidí veľký potenciál.

Špeciálne olympiády Slovensko

Špeciálne olympiády Slovensko vznikli v roku 1993 po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Novodobú históriu začali v roku 2018 kedy získali štatút Národnej športovej organizácie. Svetová organizácia Special Olympics International vznikla v roku 1963 a bola založená sestrou amerického prezidenta J. F. Kennedyho, Eunice Kennedy Shriver.

Táto prestížna americká rodina mala sestru Rosemary Kennedy, ktorá mala mentálne znevýhodnenie. Eunice sa ju snažila vtiahnuť a zapojiť do života a zistila, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. Vďaka Rosemarinej sestre Eunice môžu dnes aj na Slovensku športovať ľudia na spektre autizmu, s Downovým syndrómom a s inými diagnózami a syndrómami, ktoré predikujú znížené IQ.

V súčasnosti športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko pôsobí celonárodne a snaží sa o inklúziu takýchto ľudí po celom Slovensku, preto organizuje niekoľko národných Majstrovstiev Slovenska, zabezpečuje účasť reprezentácie Slovenska na medzinárodných podujatiach, ale tiež pripravuje rôzne edukačné a tréningové programy.