V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami

Španielska národná meteorologická služba vydala v pondelok najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami v regióne Valencia. Varovanie prišlo deň po tom, ako sa susedným regiónom Katalánsko prehnala búrka, ktorá si vyžiadala 18 zranených. Výstraha pre Valenciu podľa meteorológov bude platiť do polnoci.
V pondelok španielska národná meteorologická služba znížila stupeň výstrahy pre Katalánsko o jeden stupeň z najvyššieho červeného na oranžový. Videá kolujúce na sociálnych sieťach ukázali, ako v nedeľu v Katalánsku prúdy bahna po búrke odnášali autá a trosky.
Španielsko zasiahli nové záplavy po prudkých dažďoch v Katalánsku
Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia.
Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšujú v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.