V ruskom Nižnom Novgorode pri budove bezpečnostnej služby bola vyvesená ukrajinská vlajka (video)

Pri budove v ruskom Nižnom Novgorode, ktorú používa Federálna bezpečnostná služba (FSB), niekto vyvesil ukrajinskú vlajku.

Ako referuje spravodajský web CNN, na internete sa šíri viacero videí s vlajkou zavesenou na elektrickom vedení nad cestou, ktorú medzičasom stiahol dole miestny hasičský zbor. Ruskí predstavitelia sa k incidentu nevyjadrili.

The trolling of #Russia goes on. A few brave raised the #Ukraine flag in front of the city office of the Federal Security Service (#FSB) in Nizhny Novgorod. pic.twitter.com/Qy5LAyAqcL

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2023