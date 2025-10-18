V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov

Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky niektorí vojaci utekajú z frontu, iní sa nevracajú z dovolenky či lekárskej starostlivosti.
Viac ako 25-tisíc vojakov a dôstojníkov ruského centrálneho vojenského okruhu dezertovalo za deväť mesiacov od vlaňajšieho novembra do júla tohto roka. Ako uviedol web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ukrajinské vojenské spravodajstvo.

Niektorí vojaci opúšťajú svoje pozície priamo na frontovej línii, iní miznú zo svojich trvalých stanovíšť alebo sa nevracajú z dovolenky či lekárskej starostlivosti.

Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby hlavnými dôvodmi sú neznesiteľné podmienky služby, šikanovanie, nedostatok zásob a hromadné nasadzovanie do takzvaných „mlynčekov na mäso“.

V interných správach ruskej armády sa podľa ukrajinskej rozviedky hovorí aj o prípadoch úmrtia pri „nedodržaní rozkazov“, čo naznačuje streľbu na vojakov, ktorí odmietajú podnikať samovražedné útoky.

