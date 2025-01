V roku 2024 zrealizoval Červený nos rekordných 2 820 klauniád a spustil Klaunské večerníčky

V roku 2024 zdravotní klauni a zdravotné klaunky z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovali spolu rekordných 2 820 klauniád*. Organizácia oslávila svoje 20. narodeniny a pri tej príležitosti pripravila v priebehu roka niekoľko špeciálnych aktivít. Najvýznamnejšou bolo uvedenie nového večerného programu Klaunské večerníčky pre detských onkologických pacientov.

Najznámejším aj kvantitatívne najväčším programom združenia sú pravidelné klaunské návštevy na izbách detských oddelení. Minulý rok ich zdravotní klauni zrealizovali až 2 001 vo vyše 50 nemocniciach po celom Slovensku, aby priniesli detským pacientom smiech, radosť a podporili ich psychickú pohodu. Už druhý rok pokračovalo združenie v transformácii klaunských návštev na detských psychiatrických oddeleniach s cieľom čo najviac sa priblížiť pacientom v tínedžerskom veku a získať si ich záujem.

Na operačnú sálu odprevádzali zdravotní klauni pacientov počas 215 dopoludní vo všetkých troch detských nemocniciach na Slovensku, aby eliminovali stres detí, ale aj ich rodičov. Program bol pôvodne postavený na jednom klaunovi, ale v poslednom roku sa ho združeniu podarilo v spolupráci s bratislavským NÚDCH rozšíriť – počas dopoludnia na ňom spolupracujú dvaja klauni, pričom jeden z nich deti odprevádza z oddelenia až k operačným sálam, kde misiu preberá druhý klaunský kolega, ktorý ostáva po celý čas v sterilnej premedikačnej zóne a venuje sa pacientom.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Darček pre seniorov aj pre detských pacientov

Seniori v seniorských zariadeniach sa v minulom roku z klaunskej návštevy tešili 250-krát, pričom išlo prevažne o pravidelné návštevy. Cieľom návštev je priniesť seniorom potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, a zároveň ich motivovať k duševnej a fyzickej aktivite, vrátane práce s pamäťou. Pri príležitosti 20. narodenín Červeného nosa dali zdravotní klauni seniorom darček – okrem pravidelných návštev v partnerských seniorských zariadeniach navštívili vyše 30 seniorských zariadení, do ktorých bežne nechodia.

Na jeseň naštartoval Červený nos nový večerný program pre detských onkologických pacientov s názvom Klaunské večerníčky, ktorý im má uľahčiť zaspávanie a zlepšiť kvalitu i dĺžku spánku, ako potvrdzuje aj nedávna izraelská štúdia. Zatiaľ sa realizuje v NÚDCH Bratislava, v DFN Košice a v DFNsP Banská Bystrica.

S programom Prezuvky máme zavítali zdravotní klauni 36-krát do domácností s vážne chorými deťmi v dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Hudobný interaktívny program Fidlikára zameraný na podnietenie zmyslových vnemov priviezli zdravotní klauni žiakom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením do špeciálnych škôl po celom Slovensku 63-krát. V priebehu minulého roka pripravili 9-krát špeciálny týždňový program Cirkus Paciento. Absolvovalo ho spolu 230 dlhodobo hospitalizovaných detí v 3 detských liečebniach, na 3 onkologických a 3 psychiatrických oddeleniach. V čakárňach pred ambulanciami odborných lekárov stretli deti a ich rodičia zdravotných klaunov 173 ráz.

Už druhý rok pokračovali špeciálne vyškolení zdravotní klauni v pravidelných návštevách dospelých pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. Koncom roka navštívili už tradične aj dospelých, prevažne onkologických pacientov v 6 nemocniciach.

Pre zdravotnícky personál pripravilo združenie dva odborné semináre o využívaní humoru v komunikácii s pacientmi.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o. z. oslávilo 20. narodeniny rozdávaním radosti

Rok 2024 bol pre organizáciu výnimočný aj preto, že oslavovala 20. narodeniny. Okrem toho, že sa jej podarilo zrealizovať rekordných 2 820 klauniád, priniesol minulý rok aj mnoho špeciálnych udalostí spojených s 20. narodeninami. „Začiatkom apríla naši zdravotní klauni vyšli do ulíc, aby darovali radosť aj tým, ktorí ich bežne nemôžu stretnúť. Zároveň sme vyzvali ľudí, aby naše narodeniny oslávili s nami tak, že urobia radosť niekomu vo svojom okolí,“ hovorí Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa. „Na naše narodeniny prišiel dokonca zakladateľ Červeného nosa Gary Edwards do Bratislavy, aby po 20 rokoch ako doktor Pytlík navštívil niekoľko oddelení v NÚDCH, kde sa práve vďaka nemu začala písať história Červeného nosa,“ priblížil. „Spustenie Klaunských večerníčkov považujem za najvýznamnejšiu udalosť roka 2024. Podarilo sa to vďaka štyrom zdravotným klaunom z nášho tímu, ktorí pod vedením umeleckého riaditeľa program dramaturgicky pripravili, ale aj vďaka našim darcom, ktorí zareagovali na darcovskú výzvu a komunikačnú kampaň,” zdôrazňuje Milan Šagát. Úspešnú komunikačnú kampaň na podporu Klaunských večerníčkov pripravili agentúry Relations a Right&Stuff.

OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors získalo v roku 2024 ocenenia Honorary Superbrand a Špeciálnu cenu Slovenskej sporiteľne a jej nadácie za verejné dobro v rámci Félix Business Award.„Je pre nás veľká česť byť nositeľmi takých významných ocenení. Poďakovanie patrí hlavne všetkým našim sedemdesiatim profesionálnym zdravotným klaunom, ako aj našim podporovateľom a partnerom,“ dopĺňa Milan Šagát.

Červený nos bol v minulom roku partnerom behu Od Tatier k Dunaju a súčasťou festivalov Kremnické Gagy aj Dotyky a spojenia. V spolupráci s Nadáciou LIDL pripravilo združenie pred letom úspešnú fundraisingovú kampaň spojenú s predajom červených nosov v predajniach LIDL s cieľom podporiť 365 klaunských návštev. Významné dary k 20. narodeninám získali zdravotní klauni, ktorí pôsobia na celom Slovensku, aj od firemných nadácií automobiliek – Nadácia Kia Slovakia darovala Červenému nosu 5 vozidiel Kia Ceed a Nadácia Volkswagen Slovensko 2 automobily Vokswagen Up.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Hlavným zdrojom financovania aktivít Červeného nosa sú dary od individuálnych darcov – tie predstavovali v minulom roku vyše 70 % celkových príjmov. Významnú položku tvorili tiež 2 % z dane. Aj v tomto roku je možné podporiť aktivity Červeného nosa prostredníctvom 2 % z dane, online darovaním, ale aj ďalšími spôsobmi, ktoré sú uvedené na www.cervenynos.sk.

V roku 2025 plánuje združenie rozšíriť svoje návštevy na ďalšie detské oddelenia v 4 nemocniciach, ktoré zatiaľ nenavštevuje. Sústredí sa aj na rozvoj nedávno spusteného programu Klaunské večerníčky.„Tento rok máme v pláne zrealizovať spolu vyše 3 000 klauniád. Avšak dôležitejšia ako kvantita je pre nás umelecká kvalita a čo najväčší prínos zdravotného klauningu pre tých, ktorí to potrebujú,“ uzatvára Milan Šagát.

*Klauniáda spravidla predstavuje klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice, alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 2 až 3 hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napr. 1 návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, 1 dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie, 1 deň nácviku s deťmi pri programe Cirkus Paciento a pod.

