V Ríme sa zrútila stredoveká veža, jeden človek je v kritickom stave, jeden zostal pod troskami

Stredoveká veža v centre Ríma, na ktorej prebiehali rekonštrukčné práce, sa v pondelok čiastočne zrútila. Z veže evakuovali troch robotníkov. Jedného z nich previezli v kritickom stave do nemocnice, uviedol pre AFP hovorca hasičov. Jeden robotník však zostal uväznený v troskách, povedal pre AFP predstaviteľ kancelárie starostu Ríma.
Časť veže Torre dei Conti sa zrútila krátko po 11:30. Veža sa nachádza v rušnej oblasti neďaleko Kolosea. Reportér AFP bol svedkom druhého čiastočného zrútenia veže asi o dve hodiny neskôr. Na miesto prišiel aj starosta Ríma Roberto Gualtieri a taliansky minister kultúry Alessandro Giuli.
Na veži, ktorá pochádza zo začiatku 13. storočia, prebiehala rekonštrukcia z prostriedkov Európskej únie.