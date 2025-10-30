Autobus vrazil do rodinného domu, pre obyvateľov hľadajú náhradné bývanie

Dom je výrazne poškodený, ale nehoda sa našťastie zaobišla bez zranení cestujúcich a obyvateľov domu.
Do rodinného domu pri ceste v českej obci Benešov v okrese Blansko vo štvrtok po šiestej ráno narazil autobus. Jeho vodič ho totiž nedostatočne zabrzdil a vozidlo s tromi cestujúcimi vo vnútri sa samovoľne rozbehlo. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Dom je výrazne poškodený. ​​Na miesto sme preto povolali statika. Neevidujeme žiadne zranenia. K udalosti vyrazilo sedem jednotiek,“ informoval hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. „V spolupráci s obcou a naším oddelením ochrany obyvateľstva sa rieši náhradné ubytovanie pre obyvateľov domu,“ dodali hasiči.

Podľa prvotného vyšetrovania sa nedostatočne zaistený autobus rozbehol a narazil do domu. V autobuse boli tri osoby, vyzerá to tak, že udalosť sa zaobišla bez zranení,“ konštatoval policajný hovorca Bohumil Malášek.

