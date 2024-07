V Rimavskej Bani predstavili dva projekty, ktoré zatraktívnia turistickú ponuku regiónu

V regióne Gemer a Malohont opäť prichádzajú s novinkami, ktorých cieľom je rozšíriť ponuku cestovného ruchu. V obci Rimavská Baňa bola predstavená podoba plánovaného návštevníckeho centra kultúrno-tematickej trasy Gotická cesta a pri tejto príležitosti predstavili aj exteriérové kino, ktoré bude putovať po regióne a prinášať domácim aj návštevníkom priestor pre kultúrne vyžitie.

Foto: KOCR Banskobystrický kraj Turzimus

Gotická cesta je významná kultúrno-historická tematická trasa, ktorá prechádza regiónmi Gemer a Malohont. Táto cesta spája a prezentuje jedinečné gotické pamiatky, najmä kostoly, ktoré sú vďaka unikátnej freskovej výzdobe významným kultúrnym dedičstvom. Ich význam potvrdzuje aj fakt, že v roku 2022 získalo 12 kostolov Značku Európske Dedičstvo. „Získanie tejto značky nepochybne prispelo k vyššej rozpoznateľnosti regiónu, k zvýšenému záujmu o návštevu týchto lokalít, čo je prirodzene stimulom pre zlepšovanie infraštruktúry a ponuky služieb na tejto trase“ uviedla Daniela Volenská z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá podporuje ako aktivity združenia Gotická cesta, ktoré dlhodobo popularizuje toto jedinečné kultúrne dedičstvo, tak aj snahy miestnych a obcí, ktoré sa tiež snažia o rozvoj a komplexné skvalitňovanie tejto trasy. Starostka obce Rimavská Baňa uviedla: „sme radi, že evanjelická fara v našej obci prichádza do úvahy ako návštevnícke centrum pre celú tematickú trasu. Uvedomujeme si, že je to veľké sústo aj preto nás teší, že na to nie sme sami a že sa nám spoločne podarilo pripraviť projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa budeme uchádzať o externé zdroje pre realizáciu projektu.“ Obci sa vďaka Rozvojovej agentúre BBSK, n.o. a oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Gemer podarilo získať 8000 € na vyhotovenie projektovej dokumentácie projektu. „Získanie Značky Európske dedičstvo pre gotické kostoly na Gemeri a Malohonte bolo významným míľnikom pre rozvoj cestovného ruchu v regióne“ uviedol Attila Agócs, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako dodal: „Vnímam veľmi pozitívne, že obec v spolupráci s cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sú pripravené na seba prevziať túto úlohu, ktorá nemá význam len pre obec, ale pre celý región ako aj pre kultúrno-tematickú trasu Gotická cesta.“

Foto: KOCR Banskobystrický kraj Turzimus

V rámci podujatia bola odprezentovaná plánovaná podoba návštevníckeho centra a zároveň bol odprezentovaný aj ďalší projekt, ktorý podporila Rozvojová agentúra BBSK, n.o. cez členský príspevok v OOCR Gemer. Exteriérové kino, ktoré bude s kultúrnymi podujatiami putovať po celom regióne, čím rozšíri ponuku trávenia času pre domácich aj pre návštevníkov. Na podujatí v Rimavskej Bani bolo odprezentované premietaním dokumentárneho filmu „Fantastický stredovek“, ktorý približuje unikátne kultúrne dedičstvo vo forme stredovekej výmaľby v kostoloch regiónu Gemer a Malohont.

Foto: KOCR Banskobystrický kraj Turzimus

Informačný servis