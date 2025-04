V prípade napadnutia 48-ročného muža v Trnave polícia obvinila päť osôb, medzi útočníkmi je aj mladistvá osoba

V súvislosti s napadnutím 48-ročného muža v Trnave obvinili päť osôb. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská polícia. Obvinení sú muži vo veku 38, 30, 22 a 19 rokov.

Polícia pripomenula, že títo muži v piatok 18. apríla brutálnym spôsobom, bejzbalovou a drevenou palicou, udieraním a kopaním fyzicky napadli 48-ročného muža. Obvinená je aj 29-ročná žena, ktorá ho spolu s jedným z obvinených mužov mala aj okradnúť o mobilný telefón a nižšiu hotovosť.

Motív je predmetom vyšetrovania

„Medzi útočníkmi sa nachádzala aj mladistvá osoba, ktorá však doposiaľ nebola stotožnená. Motív útočníkov, je stále predmetom vyšetrovania,“ priblížila polícia s tým, že štyria muži sú tak obvinení zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom, pričom žena a jeden muž aj s prečinu krádeže.

„Po vykonaní procesných úkonov so zadržanými osobami bola žena prepustená a je stíhaná na slobode. Pri troch mužoch vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie obvinených do väzby. Jeden z mužov bol na základe príkazu sudcu dodaný do výkonu trestu odňatia slobody v súvislosti s inou trestnou činnosťou, kde si počká na ďalší súd,“ doplnila polícia.

Trest štyri až desať rokov

V prípade dokázania viny hrozí obvineným za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví štyri až desať rokov väzenia. Za prečin krádeže sú to dva roky.

Policajti trnavského a nitrianskeho Pohotovostného policajného útvaru spolu s policajtmi kriminálnej polície po súhlase prokurátora vykonali policajnú akciu v časti Farárske v meste Trnava. Pri akcii zadržali päť osôb v súvislosti s napadnutím 48-ročného muža na ulici gen. Goliana v Trnave, ku ktorému prišlo v piatok 18. apríla večer.