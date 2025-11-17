V Poprade polícia zadržala medzinárodnú skupinu „shockcall“ podvodníkov

Slovenská polícia v spolupráci s nemeckou zadržala v piatok 14. novembra v Poprade medzinárodnú skupinu podvodníkov. Zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“.
Volali na nemecké pevné linky a pod legendou dopravnej nehody sa vydávali za policajtov, aby od seniorov vylákali peniaze a šperky. Informovala o tom v pondelok polícia na sociálnej sieti.
Kriminálna polícia z Popradu spolu s Pohotovostným policajným útvarom z Prešova zadržala osem osôb priamo pri páchaní trestnej činnosti.
Prešovský krajský vyšetrovateľ ich obvinil z pokračovacieho zločinu podvodu v štádiu pokusu a podal návrh na väzobné stíhanie. Z dôvodu pokračujúcich procesných úkonov polícia nateraz nemôže poskytnúť viac informácií.