V Petržalke sa bude konať Novoročná mulčovačka, obyvatelia sa môžu ekologicky zbaviť vianočných stromčekov

Po prvej Novoročnej mulčovačke, ktorá sa uskutočnila v bratislavskej Dúbravke, organizuje mesto ďalšiu, tentokrát v Petržalke. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpadu Zuzana Balková, druhá Novoročná mulčovačka sa uskutoční v sobotu 24. januára od 10:00 do 14:00 na Námestí republiky. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vidieť, ako sa živé vianočné stromčeky menia na užitočný mulč.
„Ten si môžete odniesť domov a využiť vo svojej záhrade na ochranu a výživu stromov, kríkov či záhonov,“ uviedla Balková. Ako dodala, mulč z ihličnanov je skvelý na záhony – pomáha potláčať rast burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť v pôde, čím znižuje potrebu zalievania. „Vhodný je najmä pre ihličnany, okrasné dreviny, trvalky či popínavé rastliny, ako sú azalky, rododendrony, vresy či vresovce,“ doplnila.
Košice rozbehli zber vianočných stromčekov, občania ich môžu odkladať ku kontajnerom alebo do ohrádok
Aj tento rok sa mohli obyvatelia Bratislavy ekologicky zbaviť živých vianočných stromčekov. Odzdobené stromčeky je možné ešte stále odložiť do viac ako 730 drevených ohrádok po celom meste.
„Väčšina stromčekov sa premení na nové knižnice pre rôzne inštitúcie. Časť stromčekov sa však spracuje na mulč, ktorý si môžete prísť zobrať práve na tomto podujatí,“ uzavrela hovorkyňa OLO. Partnerom podujatia je IKEA Bratislava.