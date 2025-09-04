V parlamente sa objavila žltačka! Gašpar otvorene, či je ohrozená schôdza, ktorá má začať budúci týždeň - VIDEO

V Národnej rade SR sa objavilo infekčné ochorenie žltačky, správu potvrdili vo štvrtok aj viacerí poslanci parlamentu.
„Z toho, čo je k dispozícii sme sa dozvedeli, že dnes napríklad nefunguje jedáleň. A ja mám takú neoficiálnu informáciu – ale berte to ako neoverenú – že zdrojom môže niektorý zamestnanec, ktorý prišiel z dovolenky, ale nemalo by to súvisieť s Dňom otvorených dverí,“ prezradil novinárom Tibor Gašpar (Smer-SD).
Podpredseda parlamentu doplnil, že treba dodržiavať všetky hygienické nariadenia a dúfa, že to neohrozí priebeh nadchádzajúcej schôdze parlamentu. „Ja sa spolieham na funkčnosť svojej imunity, takže nejakú paniku by som zatiaľ nerád z tohto miesta vyvolával,“ pridal sa k svojmu kolegovi poslanec Richard Glück (Smer-SD).
„Je to prirodzené, že sa také niečo môže udiať. Treba to rešpektovať,“ reagoval na otázku novinárov o objavení žltačky v parlamente minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). „Pokiaľ mám informácie, ktoré mi boli doručené z Národnej rady SR, prijali sa všetky opatrenia tak, aby sa eliminovala akákoľvek možnosť rozširovania žltačky,“ uviedol slovenský šéf diplomacie.
Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ poslanci parlamentu mali byť informovaní mailom, v ktorom sa písalo, že u jedného zamestnanca sa objavilo vírusové ochorenie pečene typu A. Údajne ide o jeden prípad a daná osoba je izolovaná.
„Nejde o zamestnanca OOBO či OPAS a už rozhodne nie o zamestnanca stravovacieho zariadenia. Zostavuje sa zoznam osôb, ktoré mohli byť v takom kontakte, kedy bude nutné preventívne sledovať ich zdravotný stav,“ uvádza sa v maily. Dodali, že Kancelária NR SR ihneď v spolupráci s hygienou ÚOUČ prijala účinné hygienické opatrenia. Jedným z nich je uzavretie stravovacieho zariadenia.
Zatiaľ neboli prijaté nijaké obmedzenia v súvislosti s výbormi, alebo organizovaním schôdze Národnej rady SR, ktorá sa má začať po letnej prestávke budúci týždeň v utorok.