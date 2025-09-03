V Paríži odročili súd so synom niekdajšieho šéfa IAAF vo veci korupcie

Odvolací súd v Paríži presunul pojednávanie na december, Diack mladší zostáva v Senegale.
Peter Mráz
1 min. čítania
Prázdna chodba na krajskom súde v Nitre. Nitra, 19. február 2024. Foto: SITA/Martin Havran
Odvolací súd vo francúzskom Paríži v stredu odročil na 8. decembra opätovné pojednávanie v korupčnej kauze Papu Massatu Diacka, syna zosnulého bývalého šéfa svetovej atletiky Lamine Diacka.

Lamine Diack viedol Medzinárodnú asociáciu atletických federácií (IAAF, dnes World Athletics resp. Svetová atletika) v rokoch 1999 až 2015. V roku 2020 bol Papa Massata Diack spolu s ďalšími piatimi mužmi odsúdený za utajovanie 23 dopingových prípadov ruských atlétov výmenou za sponzorské zmluvy.

Pôvodne dostal trest odňatia slobody na päť rokov a pokutu milión eur, no najvyšší súd vo Francúzsku v roku 2024 rozhodol o opätovnom prerokovaní prípadu. Na stredajšom pojednávaní žiadali právnici Diacka mladšieho a ďalšieho obvineného Habiba Cissého viac času na predloženie obhajoby.

Papa Massata Diack, známy ako PMD, mal v IAAF významnú úlohu marketingového konzultanta a zostáva v rodnom Senegale, ktorý odmieta jeho vydanie. PMD bol uznaný vinným z účasti na úplatkárskom sprisahaní a sprenevery 15 miliónov eur na úkor IAAF.

Svetová atletika, ktorú od roku 2015 vedie britský dvojnásobný olympijský šampión Sebastian Coe, požaduje náhradu škody 41,2 milióna eur.

