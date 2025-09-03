V Paríži odročili súd so synom niekdajšieho šéfa IAAF vo veci korupcie

Odvolací súd vo francúzskom Paríži v stredu odročil na 8. decembra opätovné pojednávanie v korupčnej kauze Papu Massatu Diacka, syna zosnulého bývalého šéfa svetovej atletiky Lamine Diacka.
Zomrel dlhoročný šéf Svetovej atletiky Lamine Diack, Rusom pomáhal kryť doping
Lamine Diack viedol Medzinárodnú asociáciu atletických federácií (IAAF, dnes World Athletics resp. Svetová atletika) v rokoch 1999 až 2015. V roku 2020 bol Papa Massata Diack spolu s ďalšími piatimi mužmi odsúdený za utajovanie 23 dopingových prípadov ruských atlétov výmenou za sponzorské zmluvy.
Pôvodne dostal trest odňatia slobody na päť rokov a pokutu milión eur, no najvyšší súd vo Francúzsku v roku 2024 rozhodol o opätovnom prerokovaní prípadu. Na stredajšom pojednávaní žiadali právnici Diacka mladšieho a ďalšieho obvineného Habiba Cissého viac času na predloženie obhajoby.
Prezident Putin zrejme vedel o dopujúcich Rusoch
Papa Massata Diack, známy ako PMD, mal v IAAF významnú úlohu marketingového konzultanta a zostáva v rodnom Senegale, ktorý odmieta jeho vydanie. PMD bol uznaný vinným z účasti na úplatkárskom sprisahaní a sprenevery 15 miliónov eur na úkor IAAF.
Svetová atletika, ktorú od roku 2015 vedie britský dvojnásobný olympijský šampión Sebastian Coe, požaduje náhradu škody 41,2 milióna eur.